هداف الأهلي السابق يكشف حقيقة توقيعه للزمالك





رد واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين على الأنباء المنتشرة حول توقيعه على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك من قبل.





ونفى عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي جميع الأنباء المنتشرة حول قيامه بالتوقيع من قبل على عقود انضمامه لنادي الزمالك.





وأكد عمرو جمال أن عدلي القيعي تواصل معه من قبل أثناء تواجده في صفوف نادي بيدفيست الجنوب إفريقي وأخبره أنه لديه عرضين من الزمالك وبيراميدز ولكنه لم يوقع لأي منهم.





وأشار عمرو جمال إلى أنه كان يرغب في الانتقال إلى أي نادي أخر غير بيدفيست ليحصل على فرصة مشاركة رغبة منه في الانضمام إلى منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم روسيا 2018.







