36 مليار جنيه مبيعات شهادات الـ 15 % في 6 أيام

بلغت مبيعات الشهادة الإدخارية ذات عائد 15 % نحو 36 مليار جنيه منذ إصدار الشهادة حتى أمس وجارى حصر مبيعات اليوم الإثنين.





أعلن البنك الأهلي المصري، عن بيع شهادات الإدخار ذات عائد الـ15 بالمائة حتي أمس بقيمة 25 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن معظم التعاملات تمت إلكترونياً مع العملاء بنسبة 80 بالمائة، لنحو 125 ألف عميل.





وأوضح أن الشهادة تمنح عائداً 15 بالمائة سنوياً لمدة عام يصرف عائدها شهرياً، وهي أعلى فائدة في الجهاز المصرفي، وتبدأ بفئات من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها أيضاً.





ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر بدءاً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.









ومن جانب أخر أعلن بنك عن أن مبيعات شهادة الـ 15 بالمائة "إبن مصر" منذ طرحها للعملاء حتي أمس، بلغت نحو 11.3 مليار جنيه، وتم إصدار 85 بالمائة منها إلكترونيًا، لنحو 38.488 ألف عميل.

وقرر بنك مصر ربط شهادات استثمار عن طريق الموبايل والإنترنت فقط، في ظل مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.

وطرح بنك مصر والبنك الأهلي شهادة استثمارية بأعلى عائد في السوق هو 15 بالمائة سنوياً.

وأشار إلى أنه تم طرح تلك الشهادة بهدف دعم عملاء البنكين خلال الفترة المقبلة، نتيجة انتشار فيروس كورونا على مستوى أنحاء الجمهورية.

أتاح بنك مصر للعملاء إمكانية شراء شهادة ابن مصر ذات العائد 15 بالمائة من خلال ماكينات الصراف الآلي والواتس اب، ويقدم البنك هذه الخدمة حصريًّا لعملائه لتوفير سبل آمنة وسهلة للتعامل من خلال شبكة صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.







وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، عن أن عملاء البنوك قاموا بشراء شهادات استثمار إدخارية ذات العائد 15 بالمائة من بنكا الأهلي ومصر بقيمة تناهز 30 مليار جنيه خلال أسبوع.





وأضاف عامر أن 90 بالمائة من عمليات شراء الشهادات تمت إلكترونياً، مؤكدًا أن 80 بالمائة من الودائع بالبنوك تتواجد في شهادات ادخارية بقيمة 900 مليار جنيه.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأردف أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، وأنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

ولفت إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



