بريطاينا.. وصول فريق طبي صيني للمساعدة في مكافحة كورونا





وصل فريق طبي صيني إلى مطار هيثرو في عاصمة المملكة المتحدة البريطانية لندن، وذلك في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





هذا ويضم الفريق الطبي المكون من 15 عضواً من مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، ستة أطباء متخصصين في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأخصائيين في الطب والطب الصيني التقليدي والاستشارات النفسية، إضافة إلى اختصاصات أخرى.





وجلب الفريق الطبي الإمدادات الطبية، التي سيتم التبرع بها للمستشفيات المحلية والمجتمعات الصينية في المملكة المتحدة.





يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في بريطانيا إلى 1415 شخصا بعد الإصابة بفيروس كورونا، عقب الإعلان عن وفاة 186 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية" جراء الفيروس.



