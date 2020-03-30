بريطاينا.. وصول فريق طبي صيني للمساعدة في مكافحة كورونا
الإثنين 30/مارس/2020 - 10:00 م
وكالات
وصل فريق طبي صيني إلى مطار هيثرو في عاصمة المملكة المتحدة البريطانية لندن، وذلك في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
هذا ويضم الفريق الطبي المكون من 15 عضواً من مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، ستة أطباء متخصصين في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأخصائيين في الطب والطب الصيني التقليدي والاستشارات النفسية، إضافة إلى اختصاصات أخرى.
وجلب الفريق الطبي الإمدادات الطبية، التي سيتم التبرع بها للمستشفيات المحلية والمجتمعات الصينية في المملكة المتحدة.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في بريطانيا إلى 1415 شخصا بعد الإصابة بفيروس كورونا، عقب الإعلان عن وفاة 186 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية" جراء الفيروس.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 768 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى حوالي من 37 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 160 ألف شخص.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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