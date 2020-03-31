مصر لا تنسى أبناءها.. تخصيص رحلات جوية استثنائية لعودة العالقين

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
ارتفعت عدد حالات إصابات بفيروس كورونا إلى حوالي 781 ألف مصاب، وقتل نحو 37 ألف شخص حول العالم، وحرصت مصر ممثلة في وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج على تنظيم رحلات استثنائية لعودة أبنائها من عدة دول مثل الكويت، بريطانيا، أوزبكستان، الصين، والإمارات، سلطنة عمان، المغرب، والسودان بالرغم من قرارات تعليق رحلات الطيران والسياحة حتى نهاية شهر مارس الجاري، في هذه الدول.

1- الكويت 
وغادرت مطار الكويت الدولي، أول أمس الأحد، رابع رحلات إجلاء المواطنين المصريين متجهة إلى مطار القاهرة الدولي، وتحمل 303 مواطنين، تحت إشراف فريق من السفارة المصرية.

ونسقت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، مع شركة مصر للطيران لتنظيم هذه الرحلات، وانطلقت ثلاث رحلات، منذ الأربعاء الماضي، تحمل حوالي 990 مصريًا من حاملي التأشيرات، انتهت إقامتهم في الكويت.

2-تونس
وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، والخطوط الجوية التونسية، بنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس.

وكشفت "مكرم"، فى تصريحات أول أمس الأحد، عن وجود 37 مصريًا عالقًا في تونس، موضحة أنهم في طريقهم للعودة إلى القاهرة، مضيفة أن المصريين أغلبهم عالقًا بعد توقف رحلات الطيران، وكانوا فيي زيارات عمل، أو زيارات سريعة، أو يعملون في اليونيسيف، ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا.

3- بريطانيا
أما في بريطانيا، كشفت شركة "اير كايرو"، التابعة لوزارة الطيران المدني، إرسال رحلتين من مطار شرم الشيخ الدولي، يوم الأحد، لإجلاء المصريين من هناك بعد تنفيذ قرار تعليق حركة الطيران لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الرحلة تنطلق من مطار شرم الشيخ الدولي، وتحمل وفودًا سياحية بعد انتهاء البرامج السياحية، وتذهب إلى لندن، وتعود إلي مطار القاهرة الدولي تحمل ما يقرب من 300 مصريا من العالقين بلندن.

4- الصين 
وأرسلت طائرة خاصة، لإعادة المصريين العالقين، في بؤرة الفيروس بمدينة ووهان الصينية.

حملت الطائرة فريقا طبيا متكاملا، من وزارة الصحة المصرية، وخصصت الحكومة فور عودتهم إلى القاهرة فريقًا للحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وخضعوا للحجر الصحي لمدة أسبوعين في مستشفى النجيلة بمطروح، وكشفت التحليل والفحص الطبي سلامتهم.

5- الإمارات 
في السياق، كشفت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أنها تواصلت مع وزير الطيران، والسفير وائل جاد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لحل مشكلة المصريين العالقين بدولة الإمارات، من خلال رحلة استثنائية لنقل المصريين إلى مصر.

أضافت "عجمي"، أن وزارة الهجرة بدأت التنسيق بين الخارجية ووزارة الطيران المدني لتجهيز رحلة استثنائية، معربة عن شكرها لوزارة الخارجية لتسهيل طلبات المصريين في الخارج، مناشدة كل المصريين في الإمارات بالتوجه إلى السفارة والقنصليات لتسجيل بياناتهم حسب القواعد المقررة.

6- السودان 
إلى ذلك، كشفت وزيرة الدولة للهجرة عن توفير أتوبيسات لنقل المواطنين الذين يرغبون في العودة من السودان من خلال معبر قسطل الحدودي، موضحة أن الوزارة نسقت مع أجهزة الدولة في البلدين، خاصة وزارة الصحة والسفارة المصرية بالسودان، لفتح المعبر للسماح للمصريين بالعودة، واستقبلت مصر حافلة الأحد الماضي، تقل العالقين.

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