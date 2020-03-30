رياح وأمطار وعواصف.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:21 م
طقس سيء
طقس سيء
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة، غدًا الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاء ذلك في بيان نشرته الهيئة على الموقع الرسمي لها.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:

القاهرة الكبرى

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الغربية

طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

شمال الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد

طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمي 22 درجة والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمي 21 درجة والصغرى 16 درجه، وسوهاج العظمي 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمي 35 درجة والصغرى 19 درجة.

وبلغت درجة الحرارة العظمى في أسوان 37 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمي 26 درجة والصغرى 11 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلي 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا اليوم وغدا، حيث تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 5 درجات، فضلا عن وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسيصل لحد العاصفة على المناطق الغربية، معقبة: "سنشعر بنشاط الرياح بعد ساعتين".

درجات الحرارة تعود لطبيعتها

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إلى أنه اعتبارا من يوم الأربعاء ستعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى، حيث ستصل إلى 24 درجة، مناشدة المواطنين عدم تخفيف الملابس في فترة التقلبات الجوية تجنبا للإصابة بأي نزلات برد.
رياح وأمطار وعواصف.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد
رياح وأمطار وعواصف.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

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