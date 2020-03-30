أخبار الزمالك اليوم الإثنين 30 مارس: نجم الفريق يقرر الرحيل.. تحرك جديد لتجديد عقد كارتيرون.. لاعب بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك





شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين ٣٠ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها نجم الفريق يقرر الرحيل وتحرك جديد لتجديد عقد كارتيرون وموقف عمر جابر من العودة إلى النادي وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك





أكد اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تحول نادي الزمالك على جميع المستويات خلال فترة تولي المستشار مرتضى منصور





وقال مقلد في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامية فرح علي ببرنامج أخبارنا : في عهد المجالس السابقة كان نادي الزمالك مجرد ساحة شعبية، ولكن الآن تحول إلى نادي عالمي.





وأضاف : تم عمل نادي نهري كبير بالإضافة إلى طفرة إنشائية كبيرة على جميع المستويات، هناك حدائق وصالات وحمامات سباحة للأعضاء.





خليفة محمد صلاح يحسم موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك





حسم المهاجم الشاب طاهر محمد طاهر، نجم نادي المقاولون العرب، موقفه من مفاوضات الأهلي والزمالك معه، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ونقل زميل طاهر، اللاعب المخضرم إبراهيم صلاح، موقفه من خلال مداخلة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين.





وقال إبراهيم صلاح: "يسعى طاهر للإحتراف الخارجي في أحد الدرويات الأوروبية، ولا يفكر في الإنتقال للأهلي والزمالك".





علاء مقلد يكشف موقف طريف مع الزمالك





كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعض الكواليس الخاصة اثناء عمله بجهاز الشرطة خلال إحدى مباريات نادي الزمالك في بطولة الدوري





وقال مقلد في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامية فرح علي ببرنامج أخبارنا : في إحدى مباريات الزمالك كنت الضابط المسؤول عن تأمين المباراة من الملعب، وعندما كان الفريق متأخر في النتيجة قمت بالجري للامساك بالكرة من اجل استئناف اللعب بشكل سريع ليقوم الفريق بتسجيل هدف





وأضاف : مديرية الأمن قامت علي في هذا الوقت بسبب قيامي بالجري بالكرة في الملعب، ومديري قام بعقابي بمعني من حضور مباريات الزمالك لفترة ليست بقصيرة.





أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك





نفي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك رحيله عن القلعة البيضاء في الفترة القادمة.





ووعد كارتيرون إدارة نادي الزمالك بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل بالرغم من وجود إغراءات مالية ضخمة للحصول على خدماته.





نجم الزمالك السابق يهاجم الحضري بسبب تصريحاته





هاجم أحمد عيد عبد الملك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على تصريحات الأخير بشأن فترة لعبه داخل القلعة البيضاء.





وقال عيد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "ماهو المشكلة إنك كنت هتبيض عشان تيجي النادي بأي شكل وكنت سايق طوب الأرض ومشيت عشان غلطت في النادي ومن المواقف اللي مش هنساها لكابتن حسام حسن.





وأضاف: "وبعدين عبد الواحد كان راكب بلغة الكرة وكان أحسن الفترة دي وأنت عمال تقدم تنازلات عشان يرضو عنك ومحدش سأل فيك دي حاجة تاني".





تصريحات مثيرة من مصطفى محمد بشأن تألقه مع الزمالك





صرح مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مصطفى محمد، بأن سر تألقه مع الفريق الأبيض هو زملاءه فى الفريق كانوا السبب الرئيسي.





وخلال تصريحات لقناة الزمالك قال مصطفى محمد: "دائما اتلقى دعم كبير من كل زملائى فى الفريق، واستمع لنصائحهم من أجل تطوير نفسى دائما"،





وتابع: " أتوجه بالشكر لكل لاعبي الزمالك زملائي في الفريق على دعمهم الدائم لي داخل القلعة البيضاء".





نجم بيراميدز يرحب بالعودة إلى الزمالك





كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الزمالك تواصل مع عمر جابر نجم براميدز من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت التقارير الصحفية أن عمر جابر يرحب بالعودة إلى صفوف فريقه السابق الزمالك وذلك بعد جس نبضه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف على فريق كرة القدم وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.

وأفادت التقارير الصحفية بأن عمر جابر طلب من إدارة الزمالك الدخول فى مفاوضات رسمية مع براميدز من أجل ضمه فى نهاية الموسم الحالي وذلك بسبب ارتباطه بعقد مع ناديه الحالي ينتهى في نهاية الموسم المقبل.





مرتضى منصور: الزمالك طرد عصام الحضري وبكى من أجل ارتداء القميص الأبيض





رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات عصام الحضري ضد القلعة البيضاء.





وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حسام وابراهيم حسن هما من أحضروا الحضري للنادي بعدما كان يبكي من أجل الانضمام للقلعة البيضاء".





وأضاف:" الحضري يستيعن دائماً بالجن والشعوذة ويتسبب في اصابة زملائه الحراس كي يشارك في المباريات".





الزمالك يغري كارتيرون من أجل تجديد التعاقد





يسعي نادى الزمالك للإبقاء على المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة بعد النتائج المميزة مع الابيض، وتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، خلال الشهر الماضي.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك قرروا تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة لمدة موسم آخر، بعد نجاحه في قيادة الفريق للفوز ببطولتين سوبر، وكذلك بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "مسؤولو الزمالك قرروا زيادة الراتب الشهري الذي يحصل عليه المدير الفني، حيث ينص العقد الحالي علي تقاضيه 74 ألف دولار".





نجم الزمالك يقرر الرحيل واللعب لصفوف هذا النادي





قرر لاعب نادى الزمالك محمد عنتر جناح الفريق، الرحيل فى الانتقالات الصيفية المقبل لعدم المشاركة طوال الموسم الحالي.





وجاء رحيل عنتر بعد تأكده من مشاركته مع الزمالك مع المدرب الفرنسي. باتريس كارتيرون.





ويبحث محمد عنتر عن عروض محلية للرحيل عن صفوف الزمالك على سبيل الإعارة، وأبرز العروض مقدمه من وادى دجلة.



