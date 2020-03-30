وزير الصحة السعودي: الجميع معرض للإصابة بكورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:27 م
وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
الفجر السعودي
قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، إن أحد الأشخاص قمنا بتوعيته بالاهتمام، والبُعد لتجنب أسباب الإصابة بفيروس كورونا، ولكن لم يلتزم؛ فأُصيب قبل أيام بهذا الفيروس.

وفي التفاصيل، أكد وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أن الجميع معرَّض للإصابة، وعلى الجميع الاهتمام، والحرص على تطبيق الإجراءات الصحية لضمان سلامة الجميع.. مقدمًا شكره للمواطنين والمقيمين على تفاعلهم واهتمامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، والتعليمات التي أقرتها الدولة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.

ويذكر أن كشفت وزارة الصحة السعودية، أن عدد النزلاء الذين غادروا دور الضيافة الصحية بعد ما أمضوا فيها 14 يوماً ، وكانت نتائجهم سلبية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بلغ أكثر من 2500 حالة من جميع مناطق المملكة.

أمنت الوزارة كافة الخدمات للنزلاء حيث يتم توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت كما تتواصل الصحة مع النزلاء من الجانب الإجتماعي والنفسي ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في دور الضيافة ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.

وأوضحت الوزارة أنه تم نقل النزلاء ممن كانت منازلهم خارج المدينة التي قضوا فيها مدة الحجر الصحي عن طريق الطائرات بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني. من جهتهم عبرالنزلاء عن سعادتهم وشكرهم للوزارة نظير ماقدمته لهم من رعاية صحية وخدمات متميزة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة واستمراراً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ومنع انتشاره ، قد هيأت عددا من دور الضيافة الصحية ليقضي فيها الضيوف ممن يشتبه إصابتهم بكورونا، حيث يتم إجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة لهم ورعايتهم طبياً على مدى 14 يوما حفاظاً على صحتهم ومنعاً لانتقال العدوى للمخالطين لهم .
وبينت الصحة أن جميع الحالات التي غادرت هم ممن استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين.

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