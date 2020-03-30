الكشف عن موعد تعافي راشفورد من الإصابة









اقترب اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد من التعافي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في الأشهر الماضية.





وكان قد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توقف النشاط الرياضي حتى نهاية شهر أبريل الحالي بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة ومن أجل التصدي لهذا الفيروس.





وأعطى ماركوس راشفورد الضوء الأخضر الان لتكثيف جهودة في إعادة التأهيل بعد نتائج الفحص الإيجابية من الإصابة التي كان يعاني منها في الظهر، وتتم مراقبة اللاعب من قبل الطاقم الطبي لمانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة.





ومن المقرر أن يعود راشفورد للمشاركة بشكل طبيعي مع بداية شهر مايو المقبل، وسيشارك بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد مع عودة البريميرليج.



