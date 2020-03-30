البورصة الأمريكية تواصل التعافي بنهاية التعاملات

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:36 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
استمرت البورصة الأمريكية في التعافي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع التكنولوجيا مع صعود سهم "مايكروسوفت" بأكثر من 7 بالمائة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تدابير التباعد الاجتماعي في الولايات المتحدة حتى 30 أبريل/نيسان القادم، لمحاولة منع تفشي "كوفيد-19" وارتفاع عدد الإصابات.

وارتفعت معنويات المستثمرين بعد أن قالت شركة "جونسون آند جونسون" للعناية الصحية أنها حددت مرشح لقاح رئيسي لفيروس كورونا، وأشارت إلى أن الاختبارات البشرية على اللقاح المحتمل ستبدأ في سبتمبر  المقبل.

ولا تزال حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم تتصاعد، حيث بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة أكثر من 143 ألف حالة، مع وفاة 2513 شخصاً حتى الآن.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، صعدت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وكانت "وول ستريت" سجلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ 1938 في الأسبوع الماضي، بدعم أضخم برنامج للتحفيز في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 2.2 تريليون دولار.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 3.2 بالمائة ليصل إلى 22327.7 نقطة، وهو ما يعادل صعود 690 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 3.3 بالمائة ليصل إلى 2626 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 3.6 بالمائة ليسجل 7774 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 98.97.

وصعدت البورصة الأمريكية في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، لتستكمل حالة التعافي التى حققتها في نهاية الأسبوع الماضي بالرغم من تمديد إجراءات الإغلاق الوطني لإحتواء تفشي فيروس كورونا.


وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تدابير التباعد الاجتماعي في الولايات المتحدة حتى 30 أبريل القادم، لمحاولة منع تفشي "كوفيد-19" وارتفاع عدد الإصابات.

وارتفعت معنويات المستثمرين بعد أن قالت شركة "جونسون آند جونسون" للعناية الصحية أنها حددت مرشح لقاح رئيسي لفيروس كورونا، وأشارت إلى أن الاختبارات البشرية على اللقاح المحتمل ستبدأ في سبتمبر المقبل.

وكانت "وول ستريت" سجلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ 1938 في الأسبوع الماضي، بدعم أضخم برنامج للتحفيز في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 2.2 تريليون دولار.

ولا تزال حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم تتصاعد، حيث بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة أكثر من 143 ألف حالة، مع وفاة 2513 شخصاً حتى الآن.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1 بالمائة ليسجل 21835.2 نقطة.

وزارد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.4 بالمائة ليسجل 2576.2 نقطة.

وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 1.6 بالمائة ليسجل 7622.6 نقطة.

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