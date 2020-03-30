تعليق مؤثر لوالدة أول طفل متعاف من كورونا بمصر

كشفت مها، والدة الطفل أدم، أول طفل مصري متعافٍ من فيروس كورونا، عن تفاصيل شفاء نجلها من الإصابة، مشيرة إلى أن زوجها يعمل مرشدا سياحيا، وأصيب بالعدوى خلال إحدى رحلاته، موضحة أنه كان يشعر بهمدان في الجسم، وكحة مستمرة، وصداع شديد، وارتفاع في درجة الحرارة.





وأشارت "مها"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" ببرنامج "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك فريق من وزارة الصحة، جاء إلى المنزل، وحصل على عينات من ابنها، وفور ظهور النتيجة، تم نقل زوجها وابنها إلى مستشفى العزل.



وأضافت، "روحت مع ابني مكنش ينفع أسيبه"، لافتة إلى أن الفريق الطبي بمستشفى العزل، اتخذ معهم الإجراءات اللازمة، وأنه تم وضع آدم مع والده في غرفة واحدة، وهي جلست في غرفة منفصلة عنهما، وكانت تجري معهما مكالمات "فيديو كول".



وأوضحت أنه لم تظهر أي أعراض على آدم نهائيا، وغادر المستشفى بعد 18 يوما، مضيفة: "الممرضات الجميلات عملوا مفاجأة ليا وجابوا آدم ليا.. والكلمة الوحيدة اللي قالها ليا أنا عايز أحضنك"، لافتة إلى أن الأطباء أخبروهم بأنهم يمكنهم احتضان بعضهم البعض، بعد أن يغادروا المستشفى.





ووجهت التحية، للفريق الطبي بمستشفى العزل، قائلة: "مبيناموش، وبيعملوا جهد جبار"، متابعة أن زوجها حالته تتحسن وفي انتظاره.

