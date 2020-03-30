رسميًا.. الأمير هاري وزوجته ميجان يودعان حياة الملوك

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:33 م
الأمير هاري وزوجته ميغان
الأمير هاري وزوجته ميغان
وكالات

نشر الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميجان رسالتهما الأخيرة، بوصفهما عضوين عاملين في العائلة الملكية البريطانية، قبل الشروع رسميًا في القيام بأدوار جديدة بعيدا عن حياة الملوك.

وقال الزوجان، في رسالتهما الأخيرة إلى ما يربو على 11 مليون متابع لحسابهما على "انستجرام": "في حين أنك قد لا ترانا هنا، سيستمر العمل، نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريبا. لقد كنتم رائعين! وإلى أن نلتقي اعتنوا بأنفسكم وببعضكم البعض"، وفقا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وذكر بيان صادر عن مكتبهما: أن "الزوجين سيركزان الآن وفي الأشهر القليلة المقبلة على أسرتهما، بينما يطوران منظمتهما المستقبلية غير الربحية، ويفضل دوق ودوقة ساسكس أن يظل التركيز خلال الأسابيع والأشهر التالية على الاستجابة العالمية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

ويذكر أن الأمير هاري، قد أعلن يوم الإثنين الموافق 6 يناير الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، انفصاله هو وزوجته ميجان عن العائلة البريطانية المالكة، والاستقلال ماديًا، قائلا إنه "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، قررنا الانتقال هذا العام بدور تدريجي جديد داخل هذه المؤسسة".

وأضاف هاري: "نحن عازمون على التراجع كأعضاء كبار في العائلة المالكة والعمل؛ من أجل أن نصبح مستقلين مالياً، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة، خاصة خلال السنوات القليلة المقبلة، نشعر بأننا على استعداد لإجراء هذا التعديل".

وتابع: "نخطط الآن لتحقيق التوازن بين وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ومواصلة احترام واجبنا تجاه الملكة ورعايتها، وسيمكننا هذا التوازن الجغرافي من رفع ابننا مع التقدير للتقاليد الملكية التي وُلد فيها".

واختتم كلامة قائلا: إننا "نتطلع إلى مشاركة التفاصيل الكاملة لهذه الخطوة التالية المثيرة في الوقت المناسب؛ حيث نواصل التعاون مع صاحبة الجلالة الملكة وحتى ذلك الحين، يرجى قبول خالص شكرنا لدعمكم المستمر".

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