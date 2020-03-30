رسميًا.. الأمير هاري وزوجته ميجان يودعان حياة الملوك





نشر الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميجان رسالتهما الأخيرة، بوصفهما عضوين عاملين في العائلة الملكية البريطانية، قبل الشروع رسميًا في القيام بأدوار جديدة بعيدا عن حياة الملوك.





وقال الزوجان، في رسالتهما الأخيرة إلى ما يربو على 11 مليون متابع لحسابهما على "انستجرام": "في حين أنك قد لا ترانا هنا، سيستمر العمل ، نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريبا. لقد كنتم رائعين! وإلى أن نلتقي اعتنوا بأنفسكم وببعضكم البعض"، وفقا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وذكر بيان صادر عن مكتبهما: أن "الزوجين سيركزان الآن وفي الأشهر القليلة المقبلة على أسرتهما، بينما يطوران منظمتهما المستقبلية غير الربحية، و يفضل دوق ودوقة ساسكس أن يظل التركيز خلال الأسابيع والأشهر التالية على الاستجابة العالمية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".



