خطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة على موقع القوى العاملة manpower.gov وموعد الصرف

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:39 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
تشغل العمالة الغير منتظمة بال القيادة السياسية، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا لهم في ظل هذه الظروف الصعبة، والتي تتطلب تكاتف الجهود، والالتزام بكافة الإجراءات الاحتارزية التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

منحة تحصل عليها العمالة الغير منتظمة

وأعلنت الحكومة مجموعة من التدابير الوقائية، لمنع انتشار كورونا، وتحجيمه والسيطرة عليه، وذلك بالتزام البيت وتجنب الزحام والمخالطة، التي تمثل بيئة خصبة لانتقال المرض، وهذا الأمر يؤثر على العمالة الغير منتظمة التي تعمل بشكل يومي، ولا تملك شيئًا آخر غير عملها.

تسجيل العمالة الغير منتظمة

وتسجل العمالة الغير منتظمة بيناتها عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الضغط "هنا"، أو البحث عبر محرك البحث الشهير "جوجل أوغيره، على موقع القوى العاملة، وتبدأ عملية إدخال البيانات، وهو أمر ضروري للحصول على المنحة.

ويقدم لكم موقع "الفجر" الإلكتروني خطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة خلال السطور التالية: 

- من جوجل نكتب "وزارة القوى العاملة" أو الدخول مباشرة هنا

- اختار كلمة التسجيل

- أدخل البيانات "اسم- رقم قومي- رقم تليفون- نوع الجنس- العمل - المحافظة- العنوان"

- اختيار تسجيل

وتحصل العمالة الغير منتظمة على منحة 500 جنيه فور قيام وزارة القوى العاملة بتلقي الطلبات وفرزها، ودراسة المستحقين، والبدء فورًا في إجراءات الصرف.


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