أخبار الأهلي اليوم الإثنين 30 مارس: تحديد خليفة رمضان صبحي.. كواليس أزمة تجديد عقد فتحي.. الأهلي يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نجم بيراميدز

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 30 مارس الجاري العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض الفجر الرياضي أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين :-





تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز





يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولو القلعة الحمراء على استعداد للتخلي عن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر، بالإضافة إلى مبلغ مالي لإقناع بيراميدز بضم الظهير الأيسر.





وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط بالأهلي تستهدف التعاقد مع محمد حمدي ليكون بديلا للتونسي علي معلول، في ظل عدم قناعة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بمحمود وحيد القادم من مصر المقاصة.





وواصل المصدر بأن لجنة التخطيط تسعى لتدعيم صفوف الفريق الأول وتلبية رغبات المدرب السويسري بتدعيم الجبهة اليسرى استعدادًا للموسم المقبل.





الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية





بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في التفكير بالتعاقدات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري لتدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي.





ويدرس مسئولو النادي الأهلي عقد أكثر من صفقة من داخل الدوري المصري في الصيف المقبل لتلبية مطالب فايلر المدير الفني للفريق.





ووضعت لجنة التخطيط الإنجولي جيرالدو علي رأس قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في صفقات تبادلية في الميركاتو الصيفي القادم.





وتري لجنة التخطيط بأن جيرالدو سيكون مرشحاً للدخول في صفقة تبادلية مع احد نجوم الدوري الذين يرغب الأهلي في التعاقد معهم بالصيف.





خاص - الكشف عن السبب وراء عدم تجديد الأهلي لتعاقده مع أحمد فتحي حتى الآن





كشف مصدر داخل النادي الأهلي، السبب وراء الخلاف الذي جعل أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يقوم بعدم تجديد تعاقده في الجلسة التي عقدتها لجنة التخطيط اليوم الاثنين وفي حضور وكيله.





وقال المصدر إن السبب وراء عدم قيام فتحي بالتجديد على العقود هو رغبة اللاعب في الحصول على مبلغ التجديد صافي، فيما يرى مسئولو الأهلي تحمل اللاعب الضرائب.





وتابع المصدر بأن مسئولو الأهلي عرضوا على فتحي ٢٢ مليون جنيه في الموسمين مع تحمله الضرائب لكن اللاعب ووكيله طلبا الحصول على المبلغ صافي.





وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ قليل طلب أحمد فتحي مهلة لمدة ٤٨ ساعة للرد على العرض المقدم لتجديد تعاقده معه.





وجدد الأهلي في الأيام الماضية تعاقده مع وليد سليمان لمدة موسمين، فيما وافق على رغبة شريف إكرامي بالرحيل، وعدم تجديد عقد حسام عاشور.





حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الهلال





نفي النادي الأهلي التفاوض مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السوداني لضمه في الصيف المقبل لتعزيز الصفوف.





وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية عن عزم النادي الأهلي الدخول في مفاوضات مع أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني لضمه في الصيف، لتعويض رحيل رمضان صبحي المنتظر.





وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن لجنة التخطيط لم تتفاوض بشكل رسمى مع اللاعب، ولم يقدم عرضا لبحث مطالب الهلال لبيع اللاعب.





وأضاف :" تم عرض اللاعلى على النادي عن طريق بعض الوكلاء ولكن لا يوجد شئ رسمي أو مفاوضات حول ضمه بالفترة المقبلة".









فايلر يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي





اتخذ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول بالنادي الأهلي قراراه الرسمي بشأن رحيل نجم وسط الفريق في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الجاري.





ويرفض فايلر مدرب الاهلي فكرة رحيل والاستغناء عن لاعب الوسط المالي أليو ديانج في الصيف المقبل مهما كانت العروض المقدمة للاعب بعدما اثبت جدراته داخل النادي ولعب دوراً كبيراً في التشكيلة الاساسية.





وقال مصدر بالاهلي إن فايلر يرفض فكرة خروج ديانج من الاهلي بل يرفض فكرة مناقشة قرار الاستغناء عن اللاعب بعدما أصبح من العناصر الأساسية بالفريق، وبات لا غنى عنه، في تشكيل المارد الأحمر.





واكد على أن فايلر يرغب في الحفاظ على اللاعب لمواصلة استقرار الفريق للمنافسة على الالقاب والبطولات في الفترة القادمة حيث لا يزال الاهلي ينافس في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.





ليس خليفة صلاح.. الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي





يسعي النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة فى تحديد بديل لجناح الفريق رمضان صبحي والمُعار حتي نهاية الموسم من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خاصة بعد غموض موقفه وإقتراب نهاية إعارته وعدم الوصول لحل من أجل تجديد الإعارة أو شرائه نهائيًا.





ودخل أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني والذى يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن والجناح فى حسابات الأهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل نهاية الموسم.





وكان اللاعب السوداني قد شارك أمام القلعة الحمراء ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ضمن مباريات دور المجموعات وسجل هدف فى مرمي الفريق.





بينما أيضًا دخل جناح المقاولون العرب طاهر محمد طاهر حسابات الأهلي للتدعيم فى حال رحيل رمضان صبحي نهاية الموسم، خاصة وانه يعد أحد اللاعبين الذى يتنبأ لهم الجميع بمستقبل باهر وأحد لاعبي المنتخب الأولمبي.



