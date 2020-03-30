ندى بسيوني لـ"الفجر الفني": كل أغاني العندليب حلوة وهذه الأقرب لقلبي

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عبرت الفنانة ندى بسيوني، عن حبها لجميع أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم.



وقالت ندى بسيوني، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": أغاني حليم كلها حلوة، وأغنية أعز الناس من أقربهم إلى قلبي".



ومن الجدير بالذكر أن عبد الحليم حافظ، هو أسطورة الغناء المصري والعربي، وبرغم وفاته في سن صغير ومشواره الفني ولكن قدم الكثير من الأغاني التي تربعت على عرش قلوب الجماهير وأصبح أيقونة الحب.



وأستطاع أن يتربع على عرش الفن والنجومية ويعيش بيننا حتى اللحظة ويحبه أجيال كثيرة وارتبطوا به برغم عدم تواجدهم في الزمن الجميل.