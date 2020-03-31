نيللي كريم لـ الفجر الفني: أزمة كورونا هتعدي وأشيد بمجهودات كافة أجهزة الدولة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:00 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
لمياء علي
قالت الفنانة نيللي كريم إنها فخورة بكل مجهودات أجهزة الدولة المصرية وذلك لاحتواء أزمة فيروس كورونا الذي يتسبب في قلق وذعر كل المواطنين في دول العالم.

وأضافت نيللي كريم في تصريح خاص للفجر الفني أن هذه الأزمة ستمر بخير وسلام قريبًا، ولاسيما وسط الجهود المكثفة من الدولة لمكافحة هذا الوباء، مؤكدة على أن الشعب المصري واعي ودائم التفاؤل والمرح.

وتابعت نيللي أنها تتبع الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا مثل الجميع ولاسيما وأنها تستكمل تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل وهو يحمل عنوان 100 وش وذلك بعدما كان بعنوان النصابين.

جدير بالذكر أن نيللي كريم تقدم خلال هذا المسلسل دورًا مختلفًا عما قدمته من قبل، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدى بعيداً عن الدراما التي قدمتها نيللى في الأعوام السابقة.

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