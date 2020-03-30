شوبير يكشف كافة تفاصيل جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:21 م
فتحي
فتحي
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الجلسة التي عقدتها لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لتجديد تعاقده معه.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي منذ عدة أيام جدد تعاقده مع وليد سليمان ووضع سقف معين من المبالغ المالية لتجديد عقود اللاعبين".

وتابع :"الأهلي وضع أعلى عرض لأحمد فتحي وهو 11 مليون في الموسم بجانب أنه سيكون القائد الأول للفريق".

وواصل :"أحمد فتحي لديه تحفظات، أولا المسافة قريبة بين المبلغ الذي يطلبه وعرض الأهلي، فهو يرغب بأن يكون هو أعلى واحد مثل علي معلول".

وزاد :"أحمد فتحي طلب المساوة مع علي معلول، بجانب أنه تعرض للهجوم من الإعلام ولكن النادي لم يدافع عني، هو يقصد المهندس عدلي القيعي، وقام فتحي بعتاب القيعي، لينفي الأخير أي قيامه بالهجوم عليه".

وأضاف :"تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع بعد 48 ساعة لكي يرد نهائيا".

وواصل :"بوضوح.. استنتج بأن عبد الله السعيد يرغب في ضم أحمد فتحي هو الأخر لبيراميدز بجانب شريف إكرامي الذي بات على أعتاب الانضمام لبيراميدز هو الأخر".

وأشار :"كان من المفترض أن يقوم فتحي بالتوقيع خلال جلسة اليوم بعدما تم الاتفاق مسبقا مع نادر شوقي وكيل اللاعب، ولجنة التخطيط كانت تظن أن الجلسة لن تأخذ أكثر من ساعة، كما أن كابتن محمود الخطيب تابع الجلسة".

وأوضح شوبير :"كابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط يدير الأمور بشكل جيد وأحمد طلب مهلة لمدة 48 ساعة".

وأكمل :"معلوماتي هو أن أحمد قريب جدا من التوقيع للأهلي، وسيتم تسوية هذا الأمر وسيوقع على عقود التجديد للنادي الأهلي".

وأتم حديثه :"أي قرار يتخذه أحمد فتحي يتم احترامه لأنه له مطلق الحرية، ففي كل الأحوال سيستحق الشكر والتقدير لما قدمه مع الأهلي أو فيما سيثقدمه في حالة تجديد التعاقد".

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