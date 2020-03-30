إعلام: الدفاع الإسرائيلية تستخدم برنامجًا تجسسيًا لكشف مصابين كورونا





أفادت وسائل إعلام إسرئيلية، مساء الإثنين، بأن "وزارة الدفاع الإسرائيلية تعتزم استخدام برنامج كمبيوتر يحلل بيانات عن طريق الهواتف"، والبرنامج من إنتاج شركة التجسس (إن.إس.أو) للمساعدة في تحديد مكان المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال وزير الدفاع نفتالي بينيت: إن "الكورونومتر سيحتاج لموافقة مجلس الوزراء، التي سيحصل عليها على الأرجح إضافة إلى تقييم المدعي العام، الذي له سلطة منعه بشأن الأمور المتعلقة بالخصوصية، ومن الممكن أن يكون البرنامج جاهزا للعمل في غضون 48 ساعة من حصوله على الضوء الأخضر".





وتختبر إسرائيل نحو 5 آلاف شخص في اليوم للكشف عن الفيروس الجديد، الذي يمكنه أن يبقى عدة أيام دون أن تظهر أي أعراض على حامله، وتفرض حجراً صحياً صارماً على المرضى المؤكدة إصابتهم به.





وتأمل إسرائيل في أن يتسنى لها مضاعفة عدد الفحوص قريبا، حيث سجلت حتى الآن 4347 حالة إصابة بالفيروس و15 حالة وفاة.



