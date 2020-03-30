بسبب كورونا.. عمرو أديب: "إيدي باظت" وطبيب يرد

حذر الدكتور محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية، من الإفراط في استخدام المطهرات والصابون من دون داعٍ، موضحا أنه يجب استخدام مرطبات للجلد، حتى لا يصاب الجلد بالالتهاب.

واعتبر أن غسل اليد 3 مرات يوميا، أمر كافٍ، إلا إذا اضطرينا للخروج من المنزل.





وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" ببرنامج "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك دهون على الجلد تحميه، والإفراط في استخدام المطهرات يؤذي طبقات الجلد، ناصحا المواطنين بتناول فتامين "د".





ومن ناحيته رفع الإعلامي عمرو أديب يده على الهواء، قائلا: "فجأة إيدي احمرت إمبارح، إيدي باظت، هو عشان نحمي نفسنا من كورونا، نموت محروقين"، فنصحه باستخدام مرطبات للجلد.



