أحمد فتحي يتصدر "ترند" جوجل بعد مماطلته الأهلي بشأن التجديد

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:27 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
تصدر اللاعب أحمد فتحي نجم النادي الأهلي وظهيره الأيمن صاحب الخبرات والتاريخ الطويل مع النادي والمنتخب، اليوم الإثنين "ترند" محرك البحث جوجل، عقب الأحداث الأخيرة التي يمر بها مع ناديه بشأن التجديد.

التجديد للاعب أحمد فتحي 

وتأجل اجتماع تجديد أحمد فتحي للأهلي في أكثر من مرة، والحجج تختلف كل مرة عن الأخرى، وسط تضارب في الأقاويل من النادي ووكيل اللاعب نادر شوقي.

الأهلي و أحمد فتحي

وترغب لجنة التخطيط في النادي الأهلي حسم ملف التجديد للاعب أحمد فتحي في هذه الفترة، بعدما حسمت شأن الثلاثي إكرامي وحسام عاشور اللذان خرج عن صفوف الفريق واستتغنى عنهم، ووليد سليمان الذي جدد للقلعة الحمراء موسمين.

عقد أحمد فتحي

وينتهي عقد أحمد فتحي مع المارد الأحمر بنهاية هذا الموسم، وسط تخوف من ناديه من الرحيل والهروب إلى نادي آخر، ولاسيمًا أن اللاعب تخطى الـ34 عامًا، وليس لديه الكثير في الملاعب، إلا أن بيراميدز دخل بقوة في الصفقة.

رد أحمد فتحي

ورفض أحمد فتحي الرد على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التي وضعت له عقدًا بقيمة مالية محددة، حيث رأى اللاعب أنه يحتاج وقت للتفكير في العرض المقدم، وحدده بـ48 ساعة.

أحمد فتحي يفكر في العرض

وحضر جلسة الأهلي واللاعب أحمد فتحي اليوم الإثنين كلا من الكابتن محسن صالح، وعضوية كلا من زكريا ناصف، وخالد بيبو، وفي حضور سيد عبد الحفيظ، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

العرض المقدم للنجم أحمد فتحي

وعرضت اللجنة التجديد للاعب أحمد فتحي بمقابل مادي كبير يليق بخبراته، ما دفع اللاعب إلى طلب مهلة 48 ساعة للرد وحسم الأمر.

بداية مشوار أحمد فتحي

بدأ أحمد فتحي مسيرته الكروية في نادي الإسماعيلي قادمًا من نادي بنها بعدما اصطجبه اللاعب محمد عبدالله لاختبارات الفريق، حيث كان يلعب حينها بالدراويش،وكان يسكن في "بنها" مسقط رأس اللاعب، ثم إنتقل للعب في نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وبعد عام واحد نضم للأهلي، واستمر معه فترات طويلة.



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