بوكا جونيورز يخطط لضم نجم باريس سان جيرمان

أكد خورخي بيرموديث عضو لجنة كرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني إنه يتمنى انضمام المهاجم الأوروغوياني الدولي إدينسون كافاني في "المستقبل القريب"، لأنه سيمثل "إضافة كبيرة"، موضحاً في الوقت ذاته أن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي "يرغب" في اللعب للبوكا.





وقال بيرموديث في حوار مع راديو كوأوبيراتيبا: "أتمنى قدوم كافاني في أقرب وقت ممكن، لأنه يمتلك إمكانيات هائلة، وسيقدم إضافة كبيرة لنا، أعتقد أنه يمتلك الرغبة أيضاً في القدوم للبوكا".





وتابع اللاعب الذي ارتدى قميص الفريق خلال الفترة من 1997 وحتى 2001: "أتمنى ذلك من أجل صالح النادي، الأمر لا يتعلق بالأموال، إذا جاء فسيكون عن رغبة حقيقية، المؤشرات واضحة جداً".





وتابع صاحب الـ48 عاماً بأنه سيكون من "الرائع" وجود إمكانية "لقدوم لاعب أو اثنين من العيار الثقيل".





وكان رئيس النادي، خورخي أمور أميال، قد صرح في السابق أن كافاني "لاعب كبير"، ولكنه "يتقاضى أموالاً طائلة في أوروبا"، ولهذا سيكون من الصعب التعاقد معه.



