التفاصيل الكاملة لفيديو الاشتباه في كورونا بمستشفى مدينة نصر

قال الدكتور أحمد عطا، مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، إنه بخصوص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من فيديو منسوب لأحد العاملين بمستشفى مدينة نصر للتامين الصحي (ممرض يدعى محمود سعد من العاملين بالمستشفى بوظيفة فني تمريض مكلف) والذي يدعي فيه أنه اضطر للتعامل مع أحد المرضى المشتبه في إصابته بفيروس كورونا، أؤكد على أن المريض محمد محمد بسيوني والمقيم في 265 شارع محمد عيسى المطرية ويبلغ من العمر 75 سنة تم حجزه بالمستشفى يوم الأحد الموافق 29 مارس الجاري الساعة الواحدة ظهرًا بتشخيص مبدئي التهاب بالصدر وله تاريخ مرضي ضغط وسكر ولا يوجد له أي تاريخ مخالطة لحالة كورونا.





وتابع "عطا" أن أسرة المريض أكدت عدم مخالطته لأي أفراد رجوع من سفر أو عمرة و درجة حرارته 37 درجة مئوية ولم تتغير درجة الحرارة طوال فترة بقائه بالمستشفى حتى الوفاة، كما أن تحليل صورة الدم عند الدخول التهاب بكتيري (WBCs: 13.08) والأشعة التهاب رئوي ولا يوجد اي انتشار بالرئتين.

واستطرد "عطا" أنه في تمام الساعة السادسة مساءً حدث توقف مفاجئ للقلب والرئتين للمريض بقسم الطوارئ بالدور الخامس فقام الممرض محمود سعد صاحب الفيديو وممرضة أخرى بالبدء في عمل إنعاش قلبي رئوي، واستدعاء أطباء الرعاية المركزة بالمستشفى وجميعهم يرتدي واقياته الشخصية باستثناء الممرض المذكور، والذي ادعى عدم ارتدائها بسبب حرصه على إنقاذ المريض، وعلى الفور تم نقل المريض إلى الرعاية المركزة بالدور الثاني إلا أنه حدث له توقف مفاجئ مرة أخرى أثناء نقله وتمت عملية الانعاش القلبي الرئوي مرة أخرى بقسم الرعاية المركزة ولكن دون استجابة وتوفي المريض حوالي الساعة السادسة و خمس وأربعين دقيقة مساءً.





وأثناء عملية الانعاش القلبي الرئوي قام أحد أطباء الرعاية المركزة بلفت نظر الممرض صاحب الفيديو بأنه كان ينبغي عليه ارتداء الماسك الجراحي والجوانتي قبل التعامل مع الحالة وتوخي الحذر بارتداء كافة الواقيات الشخصية خوفًا من أن تكون الحالة اشتباه كورونا، وهو ما أثار الذعر وأصاب الممرض المذكور بالتوتر العصبي حيث أنه تعامل مع الحالة بالمخالفة لتعليمات مكافحة العدوى ولم يلتزم بارتداء الواقيات الشخصية.





وأكد أنه نتيجة لهذا التوتر العصبي والذعر ولطمأنة جميع المتعاملين مع الحالة وبالتنسيق مع الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي والإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة تم عزل أفراد الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة بالقسم الخاص بعزل حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا طبيا لمدة 14 يومًا مع إجراء التحاليل الطبية وأخذ مسحات لهم في حالة ظهور أعراض والتأكد من سلامتهم جميعا علما بأنه قد تخصيص قسم منفصل بالدور التاسع لعزل حالات كورونا وبالفعل قد تم حجز (9 حالات) بالقسم اشتباه كورونا منذ بدء التفشي نتيجة ظهور أعرتض عليهم وتم عمل مسحات لهم بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وجميع النتائج سلبية.



