"هي دي مصر" الصحف الإيطالية تشيد برسالة إيناس عبدالدايم للشعب الإيطالي

أكد مراسل قناة "صدي البلد"، في روما في اتصال مع برنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسي أن الصحف الإيطالية تحدثت بإشادة بالغة عن رسالة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة دعمًا لإيطاليا في أزمتها ضد كورونا.





وأضاف المراسل، أن الرسالة التي وجهتها وزير الثقافة كان لها مرود قوي في كافة الأوساط الرسمية والشعبية.





وأعربت عبدالدايم عن ألمها بسبب الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في إيطاليا، وقالت: سوف يقف المصريون بجانب الشعب الإيطالي حتى يتم القضاء على الوباء.





وكتب الوزير في رسالة إلى أوجينيو بينيديتي غاليو، رئيس مؤسسة S.I.B. "أرسل كلماتي هذه إليكم وإلى جميع الشعب الإيطالي، عزيز على قلبي.. أشعر بألم شديد لإيطاليا الجميلة.. في إشارة إلى "بلد الفن والثقافة والجمال، بلد الفلاسفة العظماء والعلماء والمواهب الفنية العظيمة، مهد الحضارة".





وأضافت "عبدالدايم"، "استطيع أن أؤكد لكم وللشعب الإيطالي المحبوب - أننا سنكون دائما إلى جانبكم حتى نتغلب على هذه المحنة".