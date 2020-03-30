بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي حول مستجدات "كورونا"

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19": إن "أكثر من مليون شخص أمريكي تم اختبارهم للكشف عن فيروس كورونا".

وحث ترامب، الناس على الاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي حتى شهر أبريلالنقبل لمنع الفيروس من الانتشار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف: "كل واحد منا لديه دور يلعبه في كسب هذه الحرب. يمكن لكل مواطن وعائلة وعمل أن يصنعوا الفرق في إيقاف الفيروس، هذا هو واجبنا الوطني المشترك. أوقات التحدي قادمة للأيام الثلاثين القادمة".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن "30 يوماً حيوية للغاية "، مشيراً إلى رقم الاختبار باعتباره علامة فارقة.

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