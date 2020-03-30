عماد متعب: تربيت في الأهلي ولا يمكن لأي شخص المزايدة على حبي له

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:34 م
متعب
متعب
علي نبوي
رد عماد متعب نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق على الهجوم الذي طاله في الفترة الأخيرة بعد تصريحاته عن مؤمن زكريا وحزنه من عدم اهتمام مسئولو الأهلي به.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"والله العظيم لا أعلم ماذا قلته خطأ، ما قولته مسجل بالفيديو وموجود".

وأضاف متعب :"لم أتحدث في أي شئ عندما تحدثت عن موضوع حسام عاشور طلبت من الجماهير أن يحترم وجهة نظره".

وأشار :"أنا واحد من اللاعبين رفضت حزن جماهير الأهلي ولذلك قررت الاعتزال، ما تحدثه عن حسام عاشور طالبت بأن يتم منحه حرية الاختيار لحسم مصيره".

وواصل :"أتمنى أن يعتزل حسام عاشور في النادي الأهلي، وأيضا كنت أتمنى أن يلعب لموسم أخر".

وزاد :"ما قولته عن أحمد فتحي بأن أحمد فتحي معروض عليه مبلغ بقيمة أكبر في ناد أخر وبالتالي الأمور ستكون قريبة".

وتابع :"تحدثت مع أحمد فتحي وأكدت له بأن يبقى في الأهلي طالما أن الأمور قريبة من التفاوض".

وأشار :"وبخصوص مؤمن زكريا قلت بأن مؤمن تحدث معي وقال لي بأنه غاضب وحزين ولم أبدي رأيي فيه وتركت له هو الحديث لأنه هو صاحب الأمر ولم اتضمن أي إساءة".

وأوضح :"قبل الاعتزال تلقيت عروض من أندية وبعروض أكثر مما اتقاضاه في الإعلام ولكني اعتذرت لأني إسمي مرتبط بالنادي الأهلي، ولا يمكن أن ألعب لأي ناد أخر".

واستطرد :"لو ظهوري في التلفزيون سيسبب مشكلة بيني وبين جمهور النادي الأهلي، فلا أرغب في ذلك".

وأتم حديثه :"نفسي أعرف لماذا يتم ذكر إسمي في جملة ليست مفيدة، أنا تربيت في النادي الأهلي، وأكثر شئ أحبه في حياتي هو النادي الأهلي، ولا أريد أحد أن يزيد على حبي واحترامي لهذا النادي".

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