مدحت العدل: أنا قاعد في البيت زيكم .. والحظر فرصة نعيد النظر في حياتنا

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وجه الكاتب والسيناريست مدحت العدل، وذلك من خلال برنامج القاهرة الان رسالة للمصريين قائلاً " أنا قاعد في البيت زي كل الناس إمتثالا لتعليمات الصحة ومنظمة الصحة العالمية".



وتابع قائلا: "قول لكل المصريين حافظ على بيتك وبلدك وتابع ً في رسالة بثها عبر تطبيق سكايب لبرنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث أن أزمة كورونا وحظر التجوال فرصة جيدة للانسان لينظر للحياة بشكل أخر وأن يعيد كل مواطن بناء ذاته .





واضاف قائلا: " رسالة لكل موهوب إستغل فترة قعدتك في البيت في تنمية مهارتك ووعد مني شخصياً اي شعر كويس هتقدموه هتبناه وهقدمة وكل سيناريوا جيد هتبناه برضه .. بس بشرط خليكم في البيت ".