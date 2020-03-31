العندليب الأسمر يزور قبره قبل وفاته بعام (صورة نادرة)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:04 ص
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
ريهام كمال

يحل اليوم ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي لقبه هذا الجمهور لعذوبه صوته، والذي أمتع الملايين بأغانيه وتفاعل الجمهور معه في حفلاته بشكل كبير.

وفي صورة نادرة للعندليب وهو يزور قبره قبل وفاته بعام الذي بناه عام 1976 وهو يقف أمامه.

رصدت الصورة تأمل عبد الحليم حافظ، لقبره وكأنه كان يدرك بأن نهايته قد اقتربت وهو ما حدث بعدها بعام.

رحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في مثل هذا اليوم 30 مارس عام 1977 بعد صراع طويل مع المرض أثناء تلقيه العلاج في لندن.

ومن الجدير بالذكر أن عبد الحليم حافظ، له الكثير من العشاق في مصر والوطن العربي وكان يوم رحيله هو الخبر الصادم للجميع والذي رحل في عمر الـ"47 عامًا بعد نجاح كبير وساحق حققه خلال مشواره الفني.
العندليب الأسمر يزور قبره قبل وفاته بعام (صورة نادرة)
العندليب الأسمر يزور قبره قبل وفاته بعام (صورة نادرة)
العندليب الأسمر يزور قبره قبل وفاته بعام (صورة نادرة)
العندليب الأسمر يزور قبره قبل وفاته بعام (صورة نادرة)

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