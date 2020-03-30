ترامب: واثق في قدرات أمريكا على كبح فيروس "كورونا"

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، إنه واثق في قدرات بلاده على مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأضاف ترامب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "الأيام الـ30 المقبلة تمثل تحديًا كبيرًا"، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحص كورونا على مليون أمريكي، وسيتم إجراء فحوص فيروس كورونا بوتيرة أسرع خلال الأيام المقبلة.

وتابع: "نعتزم إرسال معدات طبية لعدد من دول العالم للمساعدة في جهود الحد من تفشي فيروس كورونا".

هذا وسجلت الولايات المتحدة الآن أكثر من 123 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو ما يفوق الأرقام المسجلة في أي بلد آخر بالعالم.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 776 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 37 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 164 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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