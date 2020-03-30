ترامب: واثق في قدرات أمريكا على كبح فيروس "كورونا"





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، إنه واثق في قدرات بلاده على مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".





وأضاف ترامب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "الأيام الـ30 المقبلة تمثل تحديًا كبيرًا"، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحص كورونا على مليون أمريكي، و سيتم إجراء فحوص فيروس كورونا بوتيرة أسرع خلال الأيام المقبلة.





وتابع: "نعتزم إرسال معدات طبية لعدد من دول العالم للمساعدة في جهود الحد من تفشي فيروس كورونا".





هذا وسجلت الولايات المتحدة الآن أكثر من 123 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو ما يفوق الأرقام المسجلة في أي بلد آخر بالعالم.



