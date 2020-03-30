تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {إنما يستأنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر} الآية 45 من سورة التوبة

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:35 م
الشيح محمد متولي الشعراوي
الشيح محمد متولي الشعراوي
تفسير سورة التوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي

تفسير الشعراوي للآية 45 من سورة التوبة

{إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ(45)}

ثم يُنزِل الله حكمه في هؤلاء فيقول: {إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر وارتابت قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ}

وهكذا أصدر الله حكمه فيمن أقدموا على الاستئذان، فما دام الإنسان قد تردد بين أن يخرج للجهاد أو لا يخرج، فهذا يكشف عن اهتزاز إيمانه، وهذا الاهتزاز يعني وجود شك في نفسه، فيما أعد الله له في الآخرة؛ لأنه إذا كان واثقاً في داخله يقيناً أنه سيدخل الجنة بلا حساب إنْ استشهد، ما تردد ثانية واحدة، ولا أدار الأمر في رأسه هل يذهب أو لا يذهب؟ فما دامت الجن هي الغاية، فأيُّ طريق مُوصل إليها يكون هو الطريق الذي يتبعه مَنْ في قلبه يقين الإيمان، وكلما كان الطريق أقصر كان ذلك أدعى إلى فرح الإنسان المؤمن؛ لأنه يريد أن ينتقل من شقاء الدنيا إلى نعيم الآخرة، وحتى لو كان يحيا في نعيم في الدنيا، فهو يعرف أنه نعيم زائل وهو لا يريد هذا النعيم الزائل، بل يريد النعيم الباقي الذي لا يزول.

والتردد والاستئذان هنا معناهما: أن الشك قد دخل في قلب الإنسان، ومعنى الشك- كما نعلم- هو وجود أمرين متساويين في نفسك لا يرجح أحدهما حتى تتبعه. والنسب الكلامية والقضايا العقلية تدور بين أشياء متعددة، فأنت حين تجزم بحكم فلابد أن يكون له واقع يؤيده؛ لأنك إن جزمتَ بشيء لا واقع له فهذا جهل، والجهل-كما نعلم- أن نعتقد أن شيئاً ما هو حقيقة، وهو غير ذلك ولا واقع له. فإذا أنت على سبيل المثال قلت: إن الأرض مبسوطة، ثم جاءوا لك بصورة الأرض كروية وأصررت على أنها مبسوطة، فهذا جهل وإصرار عليه. وفرق بين الجاهل والأمي، فالأمي الذي لم يكن يعرف أن الأرض كروية، ثم علم حقيقة العلم وصدقها فهو مذ عرف الواقع صدقه وآمن به. ولكن الجاهل يؤمن بما يخالف الواقع. فإن جئت له بالحقيقة أخذ يجادل فيها مُصراً على رأيه. ولذلك نجد مصيبة الدنيا كلها ليست من الأميين، ولكن من الجهلة لأن الأمي يحتاج إلى مجهود فكري واحد، أن تنقل له المعلومة فيصدقها، أما الجاهل فإقناعه يقتضي مجهودين: الجهد الأول: أن تخرج ما في عقله من معلومات خاطئة، وأوهام ليست موجودة في الواقع، والجهد الثاني: أن تقنعه بالحقيقة.

وإذا كان هناك واقع في الحياة تستطيع أن تدلل عليه فهذا هو العلم. فإن لم تستطع التدليل عليه فهذا هو التلقين، والمثال: أننا حين نُلقن الطفل الصغير أن الله أحد، وهو لم يبلغ السن التي تستطيع عقلياً أن تدلل له فيها على ذلك. ولكنك قلت له: إن الله أحد، وجزم بها الطفل، وهذه حقيقة واقعة، ولكنه لا يستطيع أن يدلل عليها.

وهو في هذه الحالة يُقلد أباه أو أمه أو مَنْ لقنه هذا الكلام حتى ينضج عقله ويستطيع أن يدلل على ما اعتقده في صغره بالتلقين.

إذن: فالعلم يقتضي أن تؤمن بقضية واقعية عليها دليل، ولكن إن كنت لم تصل إلى مرحلة الجزم؛ تكون في ذهنك نسبتان؛ وليست نسبة واحدة. فإن لم ترجع نسبة على الأخرى، فهذا هو الشك. وإن ظننتَ أنت أن إحداهما راجحة فهذا هو الظن، فإن أخذت بالنسبة غير الراجحة فهذا هو الوهم.

الحق سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر} ولو استقر في قلوبهم الايمان اليقيني بالله واليوم الآخر، وأن مَردَّهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم سوف يحاسبون على ما قدموا، واعتبروا أن تضحيتهم بالمال والنفس عمل قليل بالنسبة للجزاء الكبير الذي ينتظرهم في الآخرة، لو كان الأمر كذلك لنا استأذنوا، ولكن ما دام الشك قد دخل قلوبهم فمعنى هذا أن هناك ريبة في أمر ملاقات الله في اليوم الآخر. وهل هذا الأمر حقيقة يقينية؟ ولأنهم يرتابون في هذه المسألة فهل يضحون بأموالهم وأنفسهم من أجل لا شيء، ولذلك يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى: {وارتابت قُلُوبُهُمْ}.

إذن: فالارتياب محله القلب، والعلم أيضاً محله القلب، ويمر كل من الارتياب والعلم علىلعقل؛ لأن العقل هو الذي يُصفَّى مثل تلك المسائل بعد أن يستقبل المحسَّات ويناقش المقدمات والنتائج، فإن صفَّى العقل هذه الأمور واستقر على الإيمان، هنا يصبح الإيمان قضية يقينية ثابتة مستقرة في القلب، ولا تطفو مرة أخرى إلى العقل لتُناقَش من جديد، ولذلك سمَّوْها عقيدة، أي عقدت الشيء حتى يستقر في مكانه ولا يتزحزح.

إن الطفل- مثلاً- إنْ قرَّب يده إلى شيء مشتعل فأحس بلسعة النار. هنا يعرف أن النار محرقة ولا يحاول تكرار نفس التجربة، ولا يناقشها في عقله ليقول: لن تلسعني النار في هذه المرة، بل تستقر في ذهنه المسألة، وتنتقل من قضية حسية إلى قضية عقدية لا تخضع للتجربة من جديد ولا يحتاج فيها إلى دليل.

وهنا يقول الحق سبحانه: {وارتابت قُلُوبُهُمْ}، وفي آية أخرى يقول سبحانه: {خَتَمَ الله على قُلُوبِهمْ} والقلب هو محل القضايا التي انتهت من مرحلة التفكير العقلي، وصارت قضايا ثابتة لا يبحثها العقل من جديد.

وقوله هنا: {وارتابت قُلُوبُهُمْ} معناه: أن الإيمان عندهم لم يصل إلى المرتبة التي لا يطفو فيها مرة أخرى للتفكير العقلي.. أيؤمن أو لا؟، أي: لم يصل إلى مرتبة اليقين، بل ما زال في مرحلة الشك الذي يعيد القضايا من القلب إلى العقل لمناقشتها من جديد، ولذلك يصفهم الحق سبحانه وصفاً دقيقاً فيقول: {فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ} أي: أن الإيمان عندهم يتردد بين العقل والقلب، فينزل إلى القلب ثم يطفو إلى العقل ليُناقَشَ من جديد، ثم ينزل إلى القلب مرة أخرى، وهكذا يتردد الأمر بين العقل والقلب، ولا يستقر في مكان، وهم بذلك على غير يقين من الآخرة، وما أعدَّ الله لهم فيها من جزاء. ويشكُّون في لقاء الله في اليوم الآخر. ويدور كل ذلك في نفوسهم، ولكنه لا يصل إلى مرتبة اليقين.

ويريد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا الصورة أكثر فيقول: {وَلَوْ أَرَادُواْ الخروج لأَعَدُّواْ لَهُ..}.

تفسير سورة التوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي

تفسير الشعراوي للآية 45 من سورة التوبة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقالات اسلامية سورة التوبة تفسير قوله تعالى تفسير سورة التوبة تفسير القران تفسير الشعراوي ايات قرانية القران الكريم الشيخ الشعراوي الشيح محمد متولي الشعراوي الشعراوي ادعية اسلامية

أخبار تهمك

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحدد لاعب مفاجأة لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 13 ساعة

إيناس عزالدين تهاجم وزارة الصحة: حميات امبابة فيها أبراص (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. هل توفى شعبان عبد الرحيم بفيروس كورونا قبل اكتشافه بعام؟

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مدير "الصحة العالمية" يصدم الدول بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون} الآية 10 من سورة التوبة

تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول} الآية 13 من سورة التوبة

تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر} الآية 18 من سورة التوبة

تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها} الآية 24 من سورة التوبة

تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره} الآية 33 من سورة التوبة

تفسير الشعراوي لقوله تعالى {إنما النسيء زيادة في الكفر} الآية 37 من سورة التوبة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

08:28 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

الأهلي يحدد لاعب مفاجأة لتعويض رمضان صبحي

11:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية