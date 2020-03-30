أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، تغريم قائد الفريق جاك غريليش لعدم التزامه بتعليمات الحكومة بالبقاء في المنزل لاحتواء انتشار فيروس كورونا.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق أن الشرطة فتحت تحقيقاً بعد أن أظهرت صور اللاعب وهو يغادر أحد العقارات في ضواحي برمنغهام صباح الأحد، بعد وقت قصير من حادث مروري.



واعتذر غريليش (24 عاماً) عن الواقعة في مقطع فيديو على تويتر قبل أن يصدر أستون فيلا بياناً أعلن فيه أنه سيتخذ إجراءات انضباطية بحق اللاعب.



وقال غريليش: "قررت الظهور في هذه الرسالة القصيرة عبر الفيديو لأبلغكم بأني أشعر بحرج شديد لما حدث في عطلة نهاية الأسبوع، تلقيت مكالمة من صديق يطلب مني القدوم إليه ووافقت بغباء".



وأضاف: ‭"‬لا أرغب أن يكرر أي شخص هذا الخطأ وأطلب من الجميع البقاء في المنزل واتباع التعليمات، أتمنى أن يتقبل الجميع اعتذاري".



وأفادت إحصاءات أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة ارتفع إلى 1408 أشخاص بزيادة قدرها 180 حالة وفاة.



وقالت وزارة الصحة إن عدد المصابين بلغ 22141 حالة حتى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم الإثنين.



وقال أستون فيلا إنه يشعر بخيبة أمل بسبب تصرف اللاعب وإن غريليش أقر بأن مغادرته لمنزله كان قراراً خاطئاً ويخالف تعليمات الحكومة.



وأضاف النادي على موقعه: "سيتم معاقبة اللاعب وتغريمه وسيتم التبرع بهذه الأموال إلى مؤسسة خيرية تدعم المستشفيات الجامعية في برمنغهام".