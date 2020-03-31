أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020.. تراجع في سعر المعدن الأصفر بأخر تعاملات شهر مارس

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب في مصر

في أخر تعاملات شهر مارس واصلت أسعار الذهب مع حفاظها على المكاسب الشهرية، بضغط من تزايد الطلب على السيولة وبصفة خاصة الدولار في ظل الاجراءات الجديدة للبنك المركزي للحد من خروج الكاش في ظل قلق المواطنين من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية من أجل تخزين الغذاء لمحاولة البقاء فى المنازل لأطول فترة ممكن لتفادي الإصابة بالجانحة الجديدة، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 695  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,560 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر695 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  794.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,560   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

791 إلى 798

عيار 22 

725 إلى 731

عيار 21

692 إلى 698

عيار 18

593 إلى 598

عيار 14

461 إلى 465

عيار 12

395 إلى 399

الاونصة

24.395 إلى 24.809

الجنيه الذهب

5,536 إلى 5,584

الكيلو

790.857 إلى 797.714

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 794.25جنيه       

 52.22 $

سعر الذهب عيار 22

 728 جنيه

 47.87 $

اسعار الذهب عيار 21

695 جنيه           

45.70 $

اسعار الذهب عيار 18

595.75 جنيه

39.17 $

سعر الذهب عيار 14

463.25  جنيه

30.46 $

سعر الذهب عيار 12

 397.25 جنيه

26.11 $

سعر الذهب عيار 9

297.75 جنيه

19.58 $

اسعار أوقية الذهب

25,592 جنيه

1,624 $

اسعار جنيه الذهب

5,560 جنيه

365.56 $

اسعار كيلو الذهب

794,250 جنيه

52,222 $


أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10.90 دولار للأوقية عند مستوى 1643.20 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1618.32 دولار للأوقية.

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