أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020.. تراجع في سعر المعدن الأصفر بأخر تعاملات شهر مارس

أسعار الذهب في مصر





في أخر تعاملات شهر مارس واصلت أسعار الذهب مع حفاظها على المكاسب الشهرية، بضغط من تزايد الطلب على السيولة وبصفة خاصة الدولار في ظل الاجراءات الجديدة للبنك المركزي للحد من خروج الكاش في ظل قلق المواطنين من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية من أجل تخزين الغذاء لمحاولة البقاء فى المنازل لأطول فترة ممكن لتفادي الإصابة بالجانحة الجديدة، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 695 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,560 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 695 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,560 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 791 إلى 798 عيار 22 725 إلى 731 عيار 21 692 إلى 698 عيار 18 593 إلى 598 عيار 14 461 إلى 465 عيار 12 395 إلى 399 الاونصة 24.395 إلى 24.809 الجنيه الذهب 5,536 إلى 5,584 الكيلو 790.857 إلى 797.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 794.25جنيه 52.22 $ سعر الذهب عيار 22 728 جنيه 47.87 $ اسعار الذهب عيار 21 695 جنيه 45.70 $ اسعار الذهب عيار 18 595.75 جنيه 39.17 $ سعر الذهب عيار 14 463.25 جنيه 30.46 $ سعر الذهب عيار 12 397.25 جنيه 26.11 $ سعر الذهب عيار 9 297.75 جنيه 19.58 $ اسعار أوقية الذهب 25,592 جنيه 1,624 $ اسعار جنيه الذهب 5,560 جنيه 365.56 $ اسعار كيلو الذهب 794,250 جنيه 52,222 $







أسعار الذهب عالميًا:





تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10.90 دولار للأوقية عند مستوى 1643.20 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1618.32 دولار للأوقية.



