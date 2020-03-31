أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020.. تراجع في سعر المعدن الأصفر بأخر تعاملات شهر مارس
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
791 إلى 798
|
عيار 22
|
725 إلى 731
|
عيار 21
|
692 إلى 698
|
عيار 18
|
593 إلى 598
|
عيار 14
|
461 إلى 465
|
عيار 12
|
395 إلى 399
|
الاونصة
|
24.395 إلى 24.809
|
الجنيه الذهب
|
5,536 إلى 5,584
|
الكيلو
|
790.857 إلى 797.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
794.25جنيه
|
52.22 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
728 جنيه
|
47.87 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
695 جنيه
|
45.70 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
595.75 جنيه
|
39.17 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
463.25 جنيه
|
30.46 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
397.25 جنيه
|
26.11 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
297.75 جنيه
|
19.58 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
25,592 جنيه
|
1,624 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,560 جنيه
|
365.56 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
794,250 جنيه
|
52,222 $
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