خبراء: فيروس كورونا سيؤثر بقوة على الوضع المالي للرياضيين

أكد الألماني كريستوف بروير الخبير المالي المتخصص في مجال الرياضة، أن فيروس كورونا المستجد سيلقي بآثاره أيضاً على الوضع المالي للرياضيين بعد الأزمة الحالية، حتى وإن لم يكن تأثيراً كبيراً، في ظل توقف الأنشطة والمسابقات الرياضية حالياً.





وأوضح بروير: "رياضيو الحركة الأولمبية والبارالمبية ليس لديهم ما يخسرونه منذ البداية، ولهذا، لن يخسروا كثيراً".





وأضاف: "ومن الممكن أن نفترض أن الرياضيين الناشطين لن يكونوا أفضل بعد الأزمة عما كانوا قبل تفشي هذا الفيروس الوبائي".





وأشار بروير إلى أن عائدات وجوائز المسابقات الرياضية والدعم المالي سيتقلص لأنه لا توجد مسابقات في الوقت الحالي.





وقال: "لكنها نسبة مئوية صغيرة من العائدات الإجمالية حتى بالنسبة للرياضيين المشهورين".





وأعرب بروير، الذي يعمل أيضاً أستاذاً في الجامعة الألمانية الرياضية بمدينة كولونيا، عن قلقه من إمكانية خسارة الرياضيين لأموال الرعاية.





وأشار إلى أن الرياضيين قد يخسروا الرعاة والمعلنين حال استمرار هذه الأزمة لبعض الوقت.





وكانت الحكومة الألمانية ومؤسسة المساعدات الرياضية الألمانية، التي تدعم 4000 من أبرز الرياضيين، تعهدتا في الأسبوع الماضي بمواصلة مسانداتهما ودعمهما للرياضيين الألمان رغم إيقاف الأنشطة والمسابقات الرياضية في الوقت الحالي.



