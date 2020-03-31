أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31-3-2020.. وتوقعات جديدة لسعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم





حجم إجراءات البنك المركزي الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من حدوث أي تغير في أسعار الدولار، حيث ساهمت الإجراءات في الحفاظ على الاقتصاد المصري وعلى قوة العملة المحلية، خاصة في ظل توجه المواطنين لشراء الدولار، ومن جانب أخر أكد البنك على استمرار التيسير لشراء شهادات الـ 15 % من خلال التحويلات البنكية بدون حد أقصي، مع توقعات بتراجع العملة الخضراء مع تزايد المعروض في السوق، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.









توقعات البنك المركزي لسعر الدولار:





قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.





وأشار محافظ البنك المركزي أن شهادات الـ 15 % استقطبت 30 مليار جنيه ومعظم إصدارتها تم من خلال التحويلات البنكية بجانب أرصدة العملاء في البنكين المصدرين.





وأشار إلى أن البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.





بلغت مبيعات الشهادة الإدخارية ذات عائد 15 % نحو 36 مليار جنيه منذ إصدار الشهادة في 6 أيام.

أعلن البنك الأهلي المصري، عن بيع شهادات الإدخار ذات عائد الـ15 بالمائة حتي أمس بقيمة 25 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن معظم التعاملات تمت إلكترونياً مع العملاء بنسبة 80 بالمائة، لنحو 125 ألف عميل.

وأوضح أن الشهادة تمنح عائداً 15 بالمائة سنوياً لمدة عام يصرف عائدها شهرياً، وهي أعلى فائدة في الجهاز المصرفي، وتبدأ بفئات من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها أيضاً.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر بدءاً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.



ومن جانب أخر أعلن بنك عن أن مبيعات شهادة الـ 15 بالمائة "إبن مصر" منذ طرحها للعملاء حتي أمس، بلغت نحو 11.3 مليار جنيه، وتم إصدار 85 بالمائة منها إلكترونيًا، لنحو 38.488 ألف عميل.

وقرر بنك مصر ربط شهادات استثمار عن طريق الموبايل والإنترنت فقط، في ظل مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.









أسعار الدولار اليوم في البنوك:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.6889 15.8184 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك مصر 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 15.80 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك بلوم 15.70 15.80 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.71 15.80 سعر الدولار في بنك SAIB 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.71 15.81 سعر الدولار في بنك HSBC 15.70 15.80 سعر الدولار في المصرف العربي 15.70 15.80 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك عودة 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك المشرق 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.70 15.80 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.70 15.80







أسعار العملات الأجنبية:









ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 1.1 بالمائة لتصل إلى 1.1019 دولار، بينما استقرت أمام نظيرتها اليابانية مسجلة 107.94 ين.

فيما صعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 1.2381 دولار، كما شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل مستوى 0.9606 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 99.22.

وتراجعت عملة جنوب أفريقيا أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.3 بالمائة عند مستوى 17.85 راند بعد أن هبطت إلى مستوى 18.07 راند وهو أدنى مستوياته على الإطلاق.



قرار البنك المركزي:

قال البنك المركزى، إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة.

وأضاف البنك المركزى أنه، دعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.







