الأهلي يستهدف ضم نجم بيراميدز





يسعي النادي الأهلي إلى التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم نادي بيراميدز في الصيف القادم.





وكثف مسؤولي القلعة الحمراء من مفاوضاتهم مع ممثلي تراوري ونادي بيراميدز لمحاولة إنهاء الصفقة في أسرع وقت الفترة القادمة.





وجاءت رغبة الأهلي في التعاقد مع إيريك تراوري بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الذي اظهر إعجاب شديد باللاعب وبقدرته على تدعيم خط الهجوم في الفريق لذلك يحاول مسئولو النادي إنهاء الصفقة في أسرع وقت.











