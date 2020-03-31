أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:16 ص
الإبراشي ووزير النقل
الإبراشي ووزير النقل
أمنية فوزي
قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه أقر بوجود ازدحامًا في مترو الأنفاق، خلال أول أيام الحظر التي أعلنت عنها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولكن الصور التي عرضت في برنامج على الفضائيات، أمس -في إشارة لبرنامج الإعلامي وائل الإبراشي- كانت في بداية الحظر وليست جديدة.

وأضاف "الوزير": "اعترفنا وقولنا فيه زحام في مترو الأنفاق في أول أيام الحظر، والصورة التي عرضت في برنامج الأمس كانت في بداية أيام الحظر"، لافتًا إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق مزدحم لأنه به مناطق كثيفة السكان.

وتابع وزير النقل والمواصلات، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "لدينا 75 قطار مترو نستطيع تحريكهم، ولكن الشبكة لا تسوعب كل هذا العدد"، لافتًا إلى أن شركة المترو تقوم بزيادة القطارات وتقليل زمن التقاطر لمنع التزاحم، مطالبًا المواطنين بعدم التدافع خاصة في الوقت من 5 لـ7، وأن يخرجوا على دفعات، معلقًا: "مش هنسيب حد واقف في الشارع".

وأوضح: "لجأنا لتقيل زمن انتظار الرحلة في القطارات من 4 دقائق إلى 3 دقائق للتسهيل في نقل أكبر عدد من المواطنين"، لافتًا إلى أنه يتم توزيع الكمامات والكحول على العاملين لتطهير أنفسهم، كما يتم تنظيف وتعقيم القطارات، معلقًا: "مش بنسيب منديل مرمي على الأرض وبناخد بالنا من كل شيء".

وكانت مشادة على الهواء، نشبت الأمس، بين الإعلامي وائل الإبراشي ووزير النقل كامل الوزير، خلال برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، والتي أدت إلى انسحاب الأخير؛ بسبب صور عرضها الإعلامي عن التزاحم.

وانفعل وزير النقل، المهندس كامل الوزير على الإعلامي وائل الإبراشي بسبب حديث الأخير عن تكدس المواطنين داخل المترو، بما يضر الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا".

وقال "الوزير"، خلال مداخلة مع "الإبراشي" ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية " الأولى"، مساء الأحد قائلًا: "مفيش زحام، وأنت ما شفتش المترو عامل إيه النهاردة، والفيديو المتداول من الأربعاء الماضي، ميصحش كدا".

وأنهى وزير النقل المداخلة قائلًا: "أنا بشكرك على مجهودك، وأنت إعلامي محترم، ومتشكر جدًا، وأغلق  المكالمة.

ووجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة لوزير النقل كامل الوزير، بعد انسحابه قائلاً: "أتمنى أن وزير النقل يهزمنا غدًا ويضربنا بالقاضية وما يبقاش في زحام، طب لو بقى في زحام غدًا هيكون موقفك إيه، الناس هتقول إيه".

ولفت إلى أنه إذا لم يحدث زحام بالمترو غدَا سيعترف بأنه أخطأ في حديثه من الزحام داخل المترو، لافتًا إلى أن البعض تصور بأن خلافه "الوزير" شخصي، وهذا ليس صحيحًا، معقبًا:" دا بلدياتي".

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