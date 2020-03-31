حوار| وكيل زراعة الدقهلية يكشف كيفية مواجهة المديرية لفيروس كورونا وآخر المستجدات بشأن كارت الفلاح

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أجرت " الفجر " حوارًا مع المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الدقهلية، للإطلاع على آخر التطورات والمستجدات في عدد من الملفات كالمحاصيل الصيفية واستعدادات المديرية والري الحقلي وإجراءات مواجهة وباء كورونا... وإليكم نص الحوار:



تعد مديريات الزراعة في ربوع محافظات مصر، من أهم المديريات التي تخص عدد كبير من المواطنين خاصة الفلاحين، وبالتزامن مع انتشار كورونا وقرارات عديدة اتخذتها المحافظات، ولـ"الزراعة" دورًا كبيرًا لمواجهة الفيروس المستجد وحماية المواطنين.

- ما الإجراءات التي تنفذها المديرية لمواجهة كورونا؟

المديرية تمتلك 1702 موتور رش بسعات مختلفة مابين 300 و600 لتر والخزانات المحمولة على الظهر، مؤكدًا تغطية جميع المصالح الحكومية والشوارع في عمليات التعقيم، ولا نتوانى لحظة واحدة في ذلك.



- ما هي مساحة الأرض الزراعية في الدقهلية؟

الدقهلية تمتلك 810699 فدانًا من الأراضي الزراعية، وتمثل 8.2 % من مساحة الجمهورية، ويبلغ الزمام المنزرع الفعلي بالمحافظة 639255 فدانًا، وتنقسم إلى ثلاث قطاعات جميعها تابعة لوزارة الزراعة.





- ما هو مقدار الصوب الزراعية؟

لدينا أكبر عدد من الصوب الزراعية ولدينا أكثر من30% في إنتاجية الصوب و28 ألف صوبة زراعية ونورد للمحافظات الأخرى من إنتاجية الصوب الزراعية، ويبلغ إجمالي عدد الصوب بالمحافظة 28058 صوبة إنتاج وشتلات.



- وما الجديد عن تطوير الري الحقلي؟

يتم تنفيذ المشروع عن طريق وحدة تطوير الري الحقلي بالوزارة والممول من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، تم البدء في المشروع 12 نوفمبر 2017 بمركز بلقاس كبداية في المحافظة، المساحة المستهدفة 5600 فدان بطول 228 كليومترًا، والمشروع عبارة عن تحويل المراوي الحقلية الترابية العادية إلى مراوي مرفوعة مبطنة (التبطين) ما تم إنجازه بالفدان 8257 فدانًا نسبة الإنجاز 147.44% عدد المزارعين المستفيدين 4282 مزارعًا وعدد المراوي 352 مروى.





- هل استعدت المديرية لاستقبال موسم المحاصيل الصيفية؟

نعم؛ ومن أهم المحاصيل بمحافظة الدقهلية، الأرز ويمثل الدقهلية نسبة 27% من إنتاجه على مستوى الجمهورية، وازدادت العام الماضي نسبة مخالفات زراعة الأرز عقب انخفاض مساحة المنزرع عام 2018 والعام الجاري المساحة جيدة جدا وستغطي المحافظة.



- وماذا عن موعد حصاد القمح.. وهل استعدت الصوامع لاستقبال المحصول؟

سيتم البدء مبكرا العام الجاري، لحصاد محصول القمح؛ لأن المزارعين زرعوا باكرا وسيبدأ الموسم قبل شهر رمضان بحوالي 10 أيام تقريبا، وستبدأ الصوامع والشون في استقبال المحصول 25 أبريل المقبل وارتفع سعر أردب القمح العام الجاري إلى 700 جنيه.



- إلى أين وصلت محافظة الدقهلية في تطبيق منظومة كارت الفلاح؟

يتم تنفيذ مشروع البطاقة الذكية للفلاح، وتم تسجيل 604375 استمارة وعدد استمارة مكتملة 474708، كما تم الانتهاء من 98% من الاستمارات، وتم طبع 350 ألف كارت.





- وماذا عن موقف المحافظة من الإنتاج الحيواني والداجني؟

المشروع القومي لأحياء البتلو عدد المعاينات 2410، عدد ما تم الصرف لهم 240 بإجمالي مبلغ 392 مليون جنيه، عدد مصانع الأعلاف 105 مرخص + 45 غير مرخص، عدد مصانع الأعلاف 996 مرخص + 242 غير مرخص، عدد مزارع الدواجن 3992 مزرعة (1207 مرخص + 2785 غير مرخص).

والطاقة الإنتاجية السنوية 143.215.150 مليون دجاجة وعدد 1368.428.720 مليون بيضة، عدد معامل التفريخ 55 معمل، عدد مزارع المواشي 3157 مزرعة بعدد رأس 269851 رأس،، حصر المواشي 183.191 أبقار 238.982 جاموس 72.878 ماعز 178.153 أغنام 38.911 دواب 110 إبل.



