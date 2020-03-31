رانيا منصور لـ"الفجر الفني": بحب عبد الحليم بدرجة جنونية.. وهذه أغنية العندليب المفضلة لدي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت الفنانة الشابة رانيا منصور، عن حبها الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في يوم 30 مارس عام 1977، عن عمر يناهز 48 عامت، تاركًا خلفه العديد من الأعمال الفنية التي مازالت عالقة في أذهان الكثير من الجمهور.

وقالت "رانيا" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنها تحب العندليب بشكل جنوني وتحب كل أغانيه، ولكن الأقرب هي أغنية "أول مرة تحب ياقلبي"، معللة ذلك كلماتها ولحنها بيهما طاقة وحيوية تشد انتباه من يسمعها.

يشار إلى أن العندليب قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، لفت نجاحه الموسيقي الأنظار إليه وقام ببطولة 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها (لحن الوفاء) في عام 1955، وآخرها فيلم (أبي فوق الشجرة) في عام 1969، من أبرز أغنياته (قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، جبار).


كما يذكر أن رانيا منصور تخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

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