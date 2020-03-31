نجوى فؤاد لـ"واحد من الناس": "وردة وفايزة أحمد كانوا بيغيروا من نجاح العندليب"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حل محمد شبانه ابن شقيق العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، ضيفًا عبر برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بمناسبة ذكرى وفاته الـ43.

وخلال الحلقة، تحدثت الفنانة القديرة نجوي فؤاد، عن ذكرياتها معها العندليب، وذلك من خلال مداخلة هاتفية، أكدت من خلالها أنه من أكثر الأشخاص الذين لم يتكرروا علي مر السنوات، ومازالت أعماله وسيرته موجودة حتى الآن.

وأضافت أن أجمل ذكرياتها كانت معه من خلال حفلهما بالجزائر والذي قاما باحياءه تحت المطر، وأكدت أنه قد تعرض للظلم الشديد بسبب مرضه لأن بعض الأشخاص اتهموه بإدعاء التعب والألم.

وتابعت أن الفنانة وردة وفايزة أحمد وبليغ حمدي، كانوا يقفون ضد العندليب وتعاونت وردة مع بلبغ في إفساد آخر حفل له عن طريق إرسال أشخاص أفسدت عليه الحفل.

ويكشف شبانة الستار عن العديد من ذكريات العندليب الأسمر، وأسراره جديدة عن النجم الحاضر رغم الغياب، ويفتح خزانة أسرار حليم لأول مرة ويتحدث عن قصة حبه من سعاد حسني وهل تم الزواج .



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