كامل الوزير يفاجئ العاملين في محطة الشهداء بزيارة مفاجئة

هاجم الإعلامي وائل الإبراشي كامل الوزير وزير النقل بعدما نشر فيديو عبر برنامجه المذاع عبر القناة الأولى، يُظهر ازدحام كبير داخل المترو، ما يُهدد حياة الكثيرين يوميًا وهو ما نفاه الوزير قائلًا" "فيديو قديم".





جولة كامل الوزير





وقام كامل الوزير اليوم الإثنين بجولة تفقدية مفاجئة لمحطة مصر، ومحطة الشهداء، ليتابع سير العمل في الخطين الأول والثاني، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والعمل بها.





كامل الوزير يتفقد المترو





وتجول كامل الوزير داخل محطة المترو وشاهد كذلك القطارات ومواعيدها، التي تبدأ من 5:30 مساء وحتى الساعة 6.20 مساء، وهو موعد قيام آخر قطار من محطة الشهداء، بحسب التعليمات والإجراءات الوقائية.





كامل الوزير يطمئن على الركاب





وشاهد كامل الوزيرحالة التكدس التي تعرض الركاب إلى الخطر، حيث وجدها مناسبة ولا يوجد تكدس ، مرجعًا ذلك إلى الدفع بـ5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة إلى جانب زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارًا بدلًا من 34 بزيادة 7 قطارات.





توجيهات كامل الوزير





وأمركامل الوزير بزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارًا بدلًا من 22 بزيادة 5 قطارات، وتشغيل 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين، وتقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق.





تعليمات كامل الوزير المشددة





ووجه كامل الوزير تعليمات مشددة لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بالدفع بقطارات إضافية أخرى في حالة وجود أي كثافات من الركاب، مؤكدًا أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري.





كامل الوزير والزيارات المفاجئة





وأشار كامل الوزير إلى أنه سيتم تكرار مثل هذه الجولات المفاجئة للاطمئنان على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وعدم وجود أي تكدسات بالخطوط الثلاثة للمترو.





كامل الوزير في محطة مصر





وتفقد كامل الوزير خلال جولته بمحطة مصر أتوبيسات السوبرجيت التي تنقل ركاب القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو بعده نتيجة لاستكمال المسير والحجوزات المسبقة أو نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها الوزارة، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط، وضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





نظافة السكك الحديدية بتابعها كامل الوزير





وتوجه كامل الوزير إلى أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية واطمأن على نظافتها ووجه مسؤولي السكة الحديد بتقديم كافة التسهيلات لركاب القطارات التي ستصل خلال توقيت الحظر وهما قطاري 983 و987 والمتابعة الدقيقة لجداول تشغيل القطارات.





إجراءات كامل الوزير لمواجهة كورونا





وشغلت السكة الحديد بتشغيل 28 قطارًا إضافيًا على التشغيل المؤقت للقطارات، بتعليمات كامل الوزير لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة والازدحام، للحد من مخاطلة الناس.









