ريكو لـ العندليب الراحل: مازلنا نتعلم من أغانيك حتى وقتنا الحالي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعرب الفنان والمطرب ريكو، عن حبه الشديد للعندليب  الراحل عبد الحليم حافظ، في ذكرى وفاته.

وقال "ريكو" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن عبد الحليم حافظ نموذج مشرف للغناء، وأنه مازال يتعلم من أغانيه ليومنا هذا.

وأشار إلى أن أقرب الأغاني القريبة لقلبه للعندليب الراحل أغنيتي "الليالي"، ورسالة من تحت الماء.

يشار إلى أن العندليب قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب.

ولفت نجاحه الموسيقي الأنظار إليه وقام ببطولة 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها (لحن الوفاء) في عام 1955، وآخرها فيلم (أبي فوق الشجرة) في عام 1969، من أبرز أغنياته (قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، جبار".


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