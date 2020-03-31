والد عبد الحق نوري يكشف أخر تطوارت حالة نجله الصحية
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:13 ص
علي نبوي
كشف محمد نوري والد اللاعب المغربي عبد الحق نوري أخر تطورات حالة نجلة الصحية نجله بعد إصابته منذ ما يقرب من 3 أعوام.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"استفاق من الغيوبة منذ فترة ولكن الحالة الصحية أصبحت أفضل مما كان عليه منذ أن ذهب للمنزل في شهر ديسمبر الماضي"
وتابع :"أصبح يتجاوب معنا ويشعر بنا أفضل من ذي قبل، والحركة لا تزال عن طريق رقبته فقط".
وواصل :"ما يهمنا هو أن يعود عبد الحق أفضل مما كان عليه ولا يهمنا أي أموال فهو عندنا أهم من الدنيا وما فيها".
وزاد :"أطالب الجميع بان يدعوا لنجلي وأن يعود مجددا، والحمد لله على كل حال".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"استفاق من الغيوبة منذ فترة ولكن الحالة الصحية أصبحت أفضل مما كان عليه منذ أن ذهب للمنزل في شهر ديسمبر الماضي"
وتابع :"أصبح يتجاوب معنا ويشعر بنا أفضل من ذي قبل، والحركة لا تزال عن طريق رقبته فقط".
وواصل :"ما يهمنا هو أن يعود عبد الحق أفضل مما كان عليه ولا يهمنا أي أموال فهو عندنا أهم من الدنيا وما فيها".
وزاد :"أطالب الجميع بان يدعوا لنجلي وأن يعود مجددا، والحمد لله على كل حال".