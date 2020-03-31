"مفيش بوس تاني".. تعرف على فوائد فيروس كورونا للشعب المصري

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:59 ص
لبرلمان - أرشيفية
لبرلمان - أرشيفية
عبداللطيف هيبة

يعد فيرس كورونا من أخطر الفيروسات على مستوى العالم، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الأرواح، ونشر الخوف والهلع بين المواطنين، ولكن على الرغم من آثارة السلبية، إلا أن له عده إيجابيات على المستوى الدولي والمحلي.

وقال عدد من أعضاء مجلس النواب إنه من ايجابيات فيرس كورونا على المستوى الدولي، تخفيض نسبة التلوث الجوي، وتكاتف العالم من أجل التصدي لهذا الفيروس، كما ساهم في القضاء على الإرهاب.

أما على المستوى المحلي في مصر، فإنه ساهم في القضاء على العادات السيئة مثل تبادل القبلات بين الرجال وبعضهم البعض، والنساء أيضا، كما ساهم في الاهتمام بالنظافة الشخصية المستمرة، وتقريب العلاقات الأسرية بين الزوج وزوجته والأب وابنه، وأدى إلى نشر الثقافة بين المواطنين، مؤكدين أنه عقب انتهاء تلك الأزمة سوف تستمر العديد من الإيجابيات يعمل بها المواطن المصري طوال حياته.


برلماني: من إيجابيات كورونا القضاء على الإرهاب

تخفيض التلوث الجوي.. برلماني يكشف الآثار الإيجابية لفيروس كورونا

آمنة نصير: كورونا سيقضي على تبادل القبلات بين المصريين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.


وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.


وأوضح أن الوزارة سجلت 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.


وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلت مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.


وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية؛ سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات يعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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