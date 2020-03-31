"رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار".. تعرف على طقس الثلاثاء

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 31 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، القاهرة العظمي 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمي 22 درجة والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمي 21 درجة والصغرى 16 درجه، وسوهاج العظمي 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمي 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمي 37 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمي 26 درجة والصغرى 11 درجات

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلي 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع الإثنين والثلاثاء، حيث تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 5 درجات، فضلا عن وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسيصل لحد العاصفة على المناطق الغربية، معقبة: "سنشعر بنشاط الرياح بعد ساعتين".

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"،، إلى أنه اعتبارا من يوم الأربعاء ستعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى، حيث ستصل إلى 24 درجة، مناشدة المواطنين عدم تخفيف الملابس في فترة التقلبات الجوية تجنبا للإصابة بأي نزلات برد.
"رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار".. تعرف على طقس الثلاثاء
"رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار".. تعرف على طقس الثلاثاء
"رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار".. تعرف على طقس الثلاثاء
"رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار".. تعرف على طقس الثلاثاء

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