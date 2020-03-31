"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:15 ص
ياسمن عباس
ياسمن عباس
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد عباس، عم الفتاة الراحلة ياسمين عباس، تفاصيل فتاة الثلاثينية، مشيرا إلى أنها عادت من السعودية، وبعد 6 أيام ظهرت عليها أعراض المرض، وتوجهت إلى مستشفى الصدر بالعباسية وشخصوا المرض بأنه التهاب رئوي.

وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" ببرنامج "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن إلى الحالة ساءت وتوجهوا لمستشفى خاص، وأجروا عينتين إحداهما كانت سلبية، والأخرى إيجابية، كاشفا أنااهم اتصلوا على الخط الساخن للإبلاغ عن الحالة، ولم يتجابوا بشكل كبير.

وأضاف أنه بعد أن نشر الفيديو يستغيث فيه لتدهور حالة ياسمين، تم توفير سيارة إسعاف للحالة، ونقلت لحميات إمبابة، وفور وصولها المستشفى دخلت العناية المركزة، ثم توفت، معقبا: "طب ليه عزلوها في الكفن، وقالوا المقبرة متتفتحش إلا بعد 60 يوم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أن الوزارة سجلت 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلت مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية؛ سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات يعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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