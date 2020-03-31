رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء 2020 وكيفية تسجيل قراءة العداد بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الكهرباء
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:20 ص
رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء 2020 وكيفية تسجيل قراءة العداد بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الكهرباء
يبحث عدد كبير من المواطنين في هذه الآونة عن كيفية الاستعلام عن فاتوره الكهرباء في ظل الظروف التي تعيشها البلاد من انتشار فيروس كورونا الذي استطاع أن يقضي على حياة عدد كبير من المصابين في فترة قليلة ، وايضا يشعر كثير من المواطنين بحاله من الخوف و القلق من انتشار هذا الفيروس، و لتفاصيل أكثر حول كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء تابعوا معنا هذا التقرير.
وزارة الكهرباء الموقع الرسمي
صرح مسؤول من وزارة الكهرباء أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها حتى يحصل المواطنين علي افضل جوده ، وان انتشار فيروس كورونا لم يسبب أي مشكلة بالوزارة ، والجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد قللت من عدد العمالة وعدد ساعات العمل وذلك تحسبا لانتشار فيروس كورونا الفتاك.
الاستعلام ودفع فاتوره الكهرباء
يتساءل عدد كبير من المواطنين الآن عن كيفية الاستعلام ودفع فاتورة الكهرباء من خلال الإنترنت، حيث خصصت الوزارة رابط خاص للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ويستطيع المواطنين الان الدفع عن طريق خدمات فوري وامان ومميزه او عن طريق مكتب البريد وذلك حتى لا يختلط المواطنين مع محصلين الفاتورة، وذلك لأن الاختلاط المباشر يسبب حدوث العدوى ويجب أن ننوه هنا إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد اي معامله ويجب أن يتم التعقيم بشكل مستمر ، وايضا يجب الالتزام بالجلوس بالمنزل حتي لا تعرض نفسك للخطر أو الاصابة بالفيروس لا قدر الله.
رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء 2020 وكيفية تسجيل قراءة العداد بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الكهرباء
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