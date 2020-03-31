هل يعود عمر جابر للزمالك؟ نُجيب









يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بلاعبين على مستوي عالي من الكفائة للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، يحصل علي 22 مليون جنيه في الموسم الواحد مع بيراميدز.





وتابع عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "مسؤولو بيراميدز عقدوا جلسه مع عمر جابر ، وطلبوا منه تخفيض راتبه إلي 14 مليون جنيه، أو جلب عرض للرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما وافق عليه اللاعب".



