مؤمن زكريا يطالب الأهلي بـ 10 ملايين جنيه









يُعاني مؤمن زكريا من أزمة صحية خلال الفترة الحالية، منذ فترة أبعدته عن الملاعب، ويقوم بعمل فحوصات خارج مصر للإطمئنان علي نفسه.





وكان اللاعب قد خرج بتصريحات تليفزيونية خلال الأيام الماضية أكد خلالها، انه حزين وسيقوم بالحديث فى الوقت المناسب.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، طلب من مسؤولي النادي، الحصول علي مبلغ عشرة ملايين جنيه، قيمة عقده في موسمين، بعد أن قررت إدارة النادي رفع إسمه من القائمة بداية الموسم، وفسخ عقده مع الفريق علي خلفية إصابته بمرض يعوقه عن ممارسة كرة القدم في الوقت الحالي.



