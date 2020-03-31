إيناس عز الدين: لم أرتكب جريمة بمناشدتي وزيرة الصحة لعلاج سلبيات حميات إمبابة





نفى خلالها ما أثير بشأن أنه طُلب منها مبلغ مالي، وكذلك تأكيده بأنه جارٍ التحقيق فيما نشر عن وجود حشرات بالمستشفى.





كانت إيناس نشرت مقاطع فيديو عبر حسابها بالفيسبوك وقالت إن المستشفى لاتصلح لعلاج المرضي وأظهر الفيديو وجود أبراص في الغرفة المتواجدة بها للعلاج الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين متابعيها.





علقت المطربة إيناس عز الدين على تصريحات الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والذيوعلقت إيناس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "معلش يا جماعة خدوني على قد عقلي ارجوكم واعتبروني جاهلة وبسأل ممكن أعرف ايه الجريمة اللي ارتكبتها لما شكرت الحكومة ووزارة الصحة على مجهوداتهم الكبيرة الملحوظة في مواجهة الازمة ودي حاجة كويسة ولكن في نفس الوقت ناشدت الوزيرة عن مستشفى فيها مساويء ومش اي مستشفى دي مستشفى بيتحجز فيها مرضى (كورونا) و اشتباه (كورونا) وحميات يعني مستشفى ليها علاقة بالفيروسات والاوبئة وانها لا تصلح على وضعها الحالي؟"؟كان الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة قد نفى ما تداولته الفنانة إيناس عز الدين خلال الساعات الماضية بشأن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، إنه حتى الآن لم تظهر نتيجة تحاليل إيناس ولم يثبت حتى الآن شئ يؤكد إيجابية إصابتها بالفيروس، وأنها تتمتع بصحة جيدة، وتم نقلها لغرفة مجانية ولم تدفع أي مبالغ مالية كما أعلنت.