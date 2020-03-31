إصابة نائب بابا الفاتيكان بكورونا

أعلنت إيبارشية روما، إصابة الكاردينال أنجلو دي دوناتس، بفيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا بـ"كوفيد - 19".





الكاردينا "أنجلو دي دوناتس"، يبلغ من العمر 66 عامًا، وهو نائب قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان في إدارة شؤون إيبارشية روما.





وأكد الكاردينال المصاب: "أتحد بالصلاة مع جميع أبناء الإيبارشية’ وجميع سكان مدينتنا روما".





من جانبها، تصلي الكنيسة الكاثوليكية في مصر، من أجل الكاردينال المصاب بفيروس كورونا، ومن أجل كل المرضى، ليمنحهم الرب الشفاء، ويعطي الراحة الأبدية للموتى، والعزاء لأهاليهم.









كان بابا الفاتيكان أطلق صلاة بمقر بازيليك القديس بطرس بدولة الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما من أجل أزمة فيروس "كورونا"، وقال فيها: نناجيك يارب من بحر هائج استيقظ يارب ولا تتركنا فى خضم العاصفة، وقل لنا من جديد لا تخافوا لنلقى عليك جميع همومنا لأنك تعتنى بنا، ظننا إننا سنظل أصحاء في عالم مريض وأنت توجه دعوة للإيمان لا أن نؤمن بوجودك بل أن نأتي إليك ونثق بك.





وتابع الحبر الأعظم، أنه وقت الاختيار بين المهم والعابر وقت الفصل ما بين الضروي وغير الضروري، يمكننا إننا ننظر إلى العديد من رفاق الدرب المثاليين الذين ضحوا بحياتهم في ظل الخوف مثل الممرضون والأطباء ومنظفي المتاجر والمتطوعون وعناصر الأجهزة الأمنية وكثيرون أدركوا إن لا أحد يستطيع أن ينجو بمفرده، نختبر قوة صلاة يسوع "أن يكونوا جميعا واحد فمع الله لن تغرق سفينتنا، وسط هذه العزلة التي نعاني فيها من غياب الأحباء نختبر العديد من الأمور والرب يستيقظ كي يعيد إيماننا الفصحي، لدينا دفة لقد اعتقنا به، ولدينا رجاء لأننا شفينا بصليبه ولقد عانقنا





ووجه خليفة القدييس بطرس، الدعوة للعالم أجمع للاتحاد مساء يوم الجمعة الماضي لصلاة الغفران من أجل انتهاء أزمة فيروس "كورونا" المستجد.



