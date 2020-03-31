3 صفقات يحتاجها ريال مدريد في الصيف.. الصخرة والهداف في مقدمتهم





يتصاعد الحديث في وسائل الإعلام الأوروبية حالياً حول سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن فرض فيروس كورونا المستجد، تجميد كرة القدم لحين إشعار آخر.









ويبحث نادي ريال مدريد الإسباني مسألة تدعيم فريقه خلال الموسم الماضي، بعد أن أظهر الموسم الجاري حاجة الفريق الماسة لبعض التدعيمات.









قبل فترة التوقف، كان الفريق قد فقد صدارته لبرشلونة رغم انتصار الريال بالكلاسيكو، كما كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، الذي هزمه ذهاباً في مدريد.









ورغم قيام ريال مدريد بميركاتو قوي في الصيف المقبل، وأتبعه بصفقة شتوية، إلا أن صفقات الفريق مازالت تحيطها علامات الإستفهام، في ظل إصابات هازارد المتتالية، وتواضع مستوى إيدير مليتاو ولوكا يوفيتش، وقلة خبرة رودريجو جوس ورينير خيسوس، ليبقى فيرلان ميندي هو الصفقة الأبرز للفريق، وتبقى ضرورة تدعيم الفريق في الصيف أمر ملح.













ويرصد لكم "الفجر الرياضي" من خلال هذا التقرير، أبرز 3 صفقات يحتاجها ريال مدريد في الصيف المقبل.





فيرجيل فان دايك

أظهرت مباريات الموسم الحالي حاجة ريال مدريد لقلب دفاع بشكل عاجل، حيث تقدم العمر بالمدافع الصلب سيرجيو راموس، كما يبدو مستوى رافائيل فاران في إنخفاض مستمر.





ولم يتمكن الثنائي ناتشو والوافد الجديد إيدير ميليتاو من إقناع المدرب زين الدين زيدان بتعويض غياب فاران وراموس.





وأصبح ريال مدريد بحاجة ماسة لمدافع صلب في الخط الخلفي، ويعد قلب دفاع ليفربول الخيار الأمثل لريال مدريد.





مرشحين آخرين: ميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان – كاليدو كوليبالي لاعب نابولي.





فابيان رويز





مع إقتراب رحيل لوكا مودريتش، يحتاج ريال مدريد لنجم مبتكر في وسط الميدان يعوض غياب الكرواتي المخضرم، ويبرز نجم نابولي كأحد أبرز لاعب وسط الميدان في أوروبا حالياً، بفضل مرونته التكتيكية في وسط الملعب.





مرشحين آخرين: بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد – وليام كامافينجا لاعب ستاد رين.





إيرلنج هالاند

فشل لوكا يوفيتش صاحب الـ60 مليون يورو في إقناع زين الدين زيدان بقدرته على قيادة هجوم ريال مدريد لهذا الموسم، كخليفة للفرنسي كريم بنزيما، حيث واجه مشكلة كبيرة بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء في مدريد.





على الجانب الآخر، أثبت النرويجي الشاب أيرلنج هالاند قدرته على اللعب في أعلى المستويات في أوروبا، بعد أن قدم مستوى متميز مع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي إنضم إليه في يناير الماضي.









مرشحين آخرين: لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان – بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال.











