لوسي لـ"الفجر الفني": لسه بنسمع العندليب وهنفضل نسمعه لحد ما ربنا يفتكرنا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت الفنانة لوسي، في ذكرى وفاة المطرب عبد الحليم حافظ، عن حبها الشديد للعندليب الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 48 عاما، تاركاً خلفه العديد من الأعمال الفنية المميزة.

وعبرت لوسى في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن حبها للعندليب قائلة: "اللي مات في عبد الحليم الجسد ولكن أغانيه وروحه لسه متواجدة معانا".

وأكدت: "إحنا لسه بنسمعه وهنفضل نسمعه لحد أما ربنا يفتكرنا ونبقي بجواره، متعنا ومازال يمتعنا".

يشار إلى أن العندليب قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، لفت نجاحه الموسيقي الأنظار إليه وقام ببطولة 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها (لحن الوفاء) في عام 1955، وآخرها فيلم (أبي فوق الشجرة) في عام 1969، من أبرز أغنياته (قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، جبار".

جدير بالذكر أن لوسي يعرض لها حالياً مسلسل "البيت الكبير 3"، وهو بطولة كل من أحمد بدير، ولوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

مسلسل "البيت الكبير"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.



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